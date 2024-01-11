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Lenta.ru

В ЕС назвали самую важную систему вооружения в арсенале ВСУ

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ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Defensie

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS норвежского производства являются самыми важными системами, находящимися в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие слова министра содержатся в опубликованной норвежским парламентом стенограмме заседания от 3 января. «Лента.ру» изучила текст документа.

Слова главы внешнеполитического ведомства Норвегии стали реакцией на вопрос депутата Ине Эриксен Серейде, которая спросила министра о том, как он оценивает события последних недель на Украине. Отвечая на реплику Серейде, Эйде назвал одной их ключевых проблем ВСУ ситуацию с нехваткой боеприпасов.

«Украина защищается храбро и эффективно, но существует распространенная проблема, связанная с нехваткой боеприпасов. Дело в том, что самой важной системой вооружения, которая есть у Киева и некоторых центральных районов Украины, являются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые чрезвычайно эффективны и показали высокий процент успеха. Но поэтому проблема заключается в достаточно быстром пополнении запасов. Это связано не с нехваткой денег или воли, а с отсутствием одновременных производственных мощностей. То же самое относится к артиллерийским боеприпасам, то есть гранатам», — сообщил Эйде.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что ЗРК NASAMS во многом уступает по техническим характеристикам и возможностям российским аналогам. В частности, речь идет о возможности обнаружения и уничтожения различных целей.

«NASAMS — это ЗРК средней дальности. Работает с зенитными управляемыми ракетами AIM-120 класса "воздух-воздух". Эти комплексы украинцам уже знакомы, мы выбиваем их из строя, поэтому требуются замены», — объяснил Леонков.

Он добавил, что NASAMS во многом уступают по характеристикам российским аналогам. «Наши комплексы лучше и по техническим характеристикам, и по возможностям. У нас есть "Бук-М2", "Бук-М3", которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают», — сказал военный эксперт.

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Страны
Норвегия
Украина
Продукция
AMRAAM
NASAMS
Бук-M3
Бук-М2
Проекты
Евросоюз
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