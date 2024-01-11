ABC: число тяжелораненых украинских солдат увеличилось на 30%

Ежемесячно погибают или получают тяжелые ранения примерно 30 тыс. украинских солдат, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Число тяжелораненых украинских военных за последние несколько недель выросло на 30%. Об этом во вторник сообщил телеканал ABC со ссылкой на врача.

По словам главрача больницы в Днепре (бывший Днепропетровск) Сергея Рыженко, они принимают ежедневно от 40 до 100 тяжелораненых. Врачи проводят от 50 до 100 хирургических операций каждый день. Как отметил врач, большинство операций проводится по ампутации.

Как указывает телеканал со ссылкой на врачей, в месяц погибают или получают тяжелые ранения около 30 тыс. украинских военных.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании, что "с подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии". При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что "это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт".