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РИА Новости

Десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском

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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет"
Противотанковый ракетный комплекс "Корнет".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

МО: десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском

ЛУГАНСК, 10 дек – РИА Новости. Расчет ПТРК "Корнет" российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны.

"Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ (боевых бронированных машин) противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава", - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что колонна ВСУ из двух боевых бронированных машин западного производства двигалась в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации украинского личного состава. Российские десантники засекли ее из приборов наблюдения с тепловизором.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корнет
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