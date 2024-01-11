МО: десантники уничтожили из "Корнета" западный броневик ВСУ под Артемовском

ЛУГАНСК, 10 дек – РИА Новости. Расчет ПТРК "Корнет" российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ западного производства под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны.

"Пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет" противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ (боевых бронированных машин) противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава", - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве добавили, что колонна ВСУ из двух боевых бронированных машин западного производства двигалась в направлении линии боевого соприкосновения для проведения ротации украинского личного состава. Российские десантники засекли ее из приборов наблюдения с тепловизором.