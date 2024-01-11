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ТАСС

Ростех начнет серийное производство планирующей авиабомбы "Дрель" в 2024 году

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Источник изображения: Стоян Васев/ ТАСС

Ожидается, что распознать ее на радарах будет практически невозможно

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новейшая планирующая авиабомба "Дрель" успешно прошла все испытания, определенные оборонным ведомством. Серийное производство боеприпаса стартует в 2024 году, сообщили ТАСС в Ростехе.

"На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы "Дрель", - сказали в госкорпорации.

Как добавили в Ростехе, сейчас параллельно ведется разработка некоторых боевых частей для бомб.

Планирующая авиабомба "Дрель" предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. О создании новой авиабомбы было впервые заявлено в 2016 году. Ожидается, что ее практически невозможно распознать на радарах.

"Дрель" способна самостоятельно долететь на необходимое расстояние до цели и раскрываться над ней в нужный момент. Если поражающий элемент не сработал по заданной цели, он самоликвидируется через определенное время и не будет представлять опасности для населения после прекращения боевых действий. 

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