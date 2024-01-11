Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне 12 декабря 2023 года.

dikGAZETE: Украину ждет судьбоносный год, так или иначе она проиграет России

В этом году Украина останется с Россией один на один, что вынудит ее сесть за стол переговоров, пишет автор статьи из dikGAZETE. И тогда Киев, не имея инструкций от Вашингтона, не сможет резко покинуть мирный процесс, что неизбежно приближает окончательную победу Москвы.

Эрхан Алтыпармак

Конфликт на Украине, развязанный США и ЕС против России, по-прежнему продолжается. Киевский режим, который взял на себя миссию "подрядчика" западных стран, на фоне неудач на поле боя продолжает совершать террористические атаки на российские города.

Нацеленный на захват Крыма Украина применила новую тактику и начала атаковать полуостров с помощью дронов. При этом нападению подлежат не военно-стратегические объекты России в Крыму, а гражданские районы.

ВСУ, поддерживаемые практически всем миром, прежде всего западными странами, даже не смогли использовать предоставленную им современную военную технику.

В частности, натовское оружие, поставляемое на Украину через Польшу, мгновенно уничтожалось и продолжает уничтожаться российскими ракетами.

Западные наемнические компании уже начинают сворачивать поддержку киевского режима, поскольку смогли принести своим владельцам только трупы, а не флаги победы.

ВСУ находятся в плачевном положении. Проиграв в рукопашной схватке на фронте, они при поддержке военизированных формирований только и могут совершать террористические атаки на российские территории.

2023 год остался позади, наступил 2024-й...

И он станет судьбоносным для Украины.

Киевский режим жаждет обещанного ему вступления в НАТО и ЕС. Потерпев неудачу в противостоянии России на фронте, Украина хочет обезопасить себя членством в этих двух блоках и победить противника хотя бы за столом переговоров. Однако нужно быть реалистами и понимать, что в 2024 году могут начаться лишь переговоры о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу.

НАТО и ЕС и в этом году могут стремиться к тому, чтобы держать киевский режим под контролем. Иначе говоря, 2024 год может стать очень драматичным для Киева. Опять же, трезвый взгляд на вещи свидетельствует о том, что западные страны не смогут принять Украину ни в одно сообщество на мировой арене.

НАТО и в этом году даст Украине гарантии безопасности, но никогда не примет ее в свои ряды. И это может обернуться для киевского режима таким же разочарованием, какое он испытал на саммите альянса в Вильнюсе.

В 2024 году также пройдут выборы в Европарламент. Это событие тоже имеет большое значение для Украины.

Возлагая все большие надежды на ЕС, она будет добиваться поддержки и от вновь сформированного парламента. Однако он, очевидно, окажет лишь словесную поддержку Киеву и не предпримет шагов, способных изменить его судьбу.

На выборах в США колокола звонят по Украине!..

В этом году выборы состоятся и в США, которые являются главным игроком в рамках украинского конфликта. В случае победы угодного киевскому режиму кандидата, возможно, удастся сохранить нынешнюю американскую поддержку. Однако ожидать заметного увеличения помощи Украине со стороны Соединенных Штатов не приходится.

В случае победы Дональда Трампа 2024 год может стать большим разочарованием для киевского режима. В этих условиях Трамп первым делом полностью прекратит поддерживать Украину, а это в то же время подразумевает прекращение поддержки и со стороны европейских государств.

Брюссель при каждом своем политическом шаге ориентируется на Вашингтон, и без поддержки США не сможет продолжать оказывать военную и финансовую помощь киевскому режиму. Более того, у ЕС не осталось ресурсов для этого, даже если победит Байден.

Вся энергия Запада иссякла в 2023 году. Однако киевский режим попытаются и дальше поддерживать незначительной помощью. Поэтому 2024 год может и в этом смысле стать драматичным для Украины.

Выборы в России и Украина

В марте в России также пройдут президентские выборы. Если большого сюрприза не будет, победит Владимир Путин. Вопрос о том, скажется ли это на ситуации на Украине, пока еще не обсуждался. Однако российский лидер может изменить свою политику после переизбрания.

Это, в свою очередь, окажет прямое влияние на судьбу Украины. Владимир Путин говорит, что специальная военная операция продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели, при этом он, вероятно, положительно отреагирует на искреннюю готовность киевского режима сесть за стол переговоров.

При всей своей суровости Владимир Путин может отправить российскую делегацию на переговоры о мире, поскольку не хочет, чтобы украинский народ и дальше страдал от боевых действий.

Это также будет иметь прямую связь с победой Трампа на выборах в США. Если Трамп вернется в кресло президента, у киевского режима не останется другого варианта, кроме как сесть за стол переговоров.

Россия, которая уже близка к объявлению победы на фронте, сядет за этот стол с сильными позициями, и с прекращением огня стороны выдвинут свои требования в соответствии со своими интересами.

На этот раз у Украины не будет возможности встать и уйти из-за стола. Ведь после победы Трампа переговорная делегация останется без инструкций по телефону из Вашингтона. В результате такого процесса непременно будут приняты хорошие для Украины решения.

Однако в противном случае президент России может отдать приказ о нанесении ударов по стратегическим объектам на Украине и массированном наступлении. При таком сценарии шансы Киева крайне малы.

Как бы то ни было, будущее Украины в 2024 году изменится, и этот год станет судьбоносным для нее.

Автор: Эрхан Алтыпармак (Erhan Altıparmak)