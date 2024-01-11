Лазерный пристрел: перспективные ЗРК получат новые системы защиты

Чем оснастят зенитные комплексы, которые придут на смену «Торам» и «Стрелам-10»

Войска противовоздушной обороны получат ослепляющую и подавляющую защиту. Минобороны России утвердило технические требования к системам ПВО нового поколения, сообщили «Известиям» источники в военном ведомстве. Теперь, помимо собственно ракет, они будут оснащаться лазерами для подавления оптики беспилотников и системами радиоэлектронной борьбы. Ожидается, что новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) придут на смену проверенным и хорошо себя показавшим «Торам» и «Стрелам-10». Эксперты отмечают, что наличие лазерных систем позволит не тратить дорогие ракеты на уничтожение дешевых дронов.

Для защиты и активного нападения

Российские системы противовоздушной обороны следующего поколения, помимо ракетного вооружения, получат лазеры для подавления оптики БПЛА и элементы радиоэлектронной борьбы. Такие требования содержатся в новых тактико-технических требованиях для ЗРК сухопутных войск — о завершении их разработки «Известиям» сообщили источники в Минобороны РФ и подтвердил собеседник в оборонно-промышленном комплексе. Системы РЭБ смогут не только прикрывать ЗРК от высокоточного оружия, но и быть средством активного нападения — подавлять радиолокаторы, навигационные системы и системы связи летательных аппаратов и БПЛА.

По словам собеседников издания, ожидается, что первые опытные модели новых ЗРК появятся в конце 2020-х – начале 2030-х годов. Они должны заменить комплексы «Тор», «Стрела-10» и ряд других ЗРК, которые сейчас стоят на вооружении ВС РФ.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела» -10 Источник изображения: Фото: РИА Новости

По мере развития беспилотников и их массового появления на поле боя войска ПВО столкнулись с определенной проблемой: на то, чтобы сбить дешевый дрон стоимостью в пару сотен долларов, расходуется зенитная ракета, цена которой на несколько порядков больше. Что делает ее применение если не бессмысленным, то малоэффективным. Именно поэтому у перспективных зенитных комплексов будут лазерные системы для поражения таких целей, рассказал «Известиям» бывший заместитель главкома ВВС Айтеч Бижев.

— Об обновлении требований к системам ПВО речь идет уже давно. Это входит в стратегию развития войск противовоздушной обороны и военно-воздушных сил, — объяснил он. — Средства радиоэлектронной борьбы будут сбивать с курса летательные аппараты противника, вводить их в заблуждение, чтобы они не достигали поставленных целей.

В конечном итоге способность ЗРК не только уничтожать летательные аппараты, но и сбивать их с курса максимально эффективно обезопасит войска и защищаемые объекты, полагают эксперты.

— В одном изделии объединятся РЭБ, ракеты и подавитель оптического сигнала, то есть лазерный излучатель. Это, безусловно, положительный момент, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Но многое зависит от того, кто конкретно будет заниматься разработкой. «Торы» и «Стрелы-10» создают разные производители. Кто будет отвечать за реализацию утвержденного технического задания, будет иметь большое значение.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Проверенные средства

Зенитные ракетные комплексы «Тор» и «Стрела-10», пока для них не разработана замена, еще остаются вполне современными средствами, которые прикрывают войска в боевых порядках и на марше, отмечают эксперты.

ЗРК «Тор» и его модификации считаются одними из самых эффективных в мире средств ПВО ближнего радиуса действия. Комплекс разрабатывался для условий войны с высокотехнологичным противником, который располагает крылатыми ракетами, ударными беспилотниками и корректируемыми авиабомбами. Он в автоматическом режиме в любую погоду днем и ночью обнаруживает цель, берет ее на сопровождение и уничтожает. Оператору достаточно только нажать на кнопку управления.

С внешним источником информации ЗРК может дежурить даже с выключенным радаром, активируя его лишь для нанесения внезапного удара. Это позволяет «Торам» организовывать засады на авиацию и оставаться неуязвимыми для ракет, наводящихся на излучение радиолокаторов.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба концерна «Калашников» Источник изображения: iz.ru

Гусеничный ЗРК «Стрела-10» — комплекс ПВО ближнего радиуса, который используется для прикрытия сухопутных войск от самолетов, вертолетов и БПЛА на марше и непосредственно на позициях. Он отличается высокой мобильностью и легкостью подготовки к стрельбе. Перевод установки из маршевого положения в боевое занимает не более 20 секунд. Ракеты готовятся к запуску за 5–10 секунд. Но его дальность ограничена 5 км, а высота — 3,5 км.

ЗРК наводится с помощью оптико-электронной системы. Он может работать как автономно, так и в составе батареи, получая всю информацию о цели от командирской машины или других подразделений ПВО по радиосвязи. В этом случае машина становится невидимой для противника.

Требования времени

В последние месяцы производство и развитие средств ПВО особенно актуальны с учетом того, что они не только прикрывают войска в зоне СВО, но и защищают южные города России от ракетного нападения со стороны Украины. ВФУ регулярно запускают по российским регионам управляемые ракеты и обстреливают приграничные районы из РСЗО.

Военнослужащие ВС РФ в пункте управления зенитного ракетного комплекса «Тор М2У» Источник изображения: Фото: РИА Новости

Чаще всего от массированных обстрелов страдал Белгород. Так, 30 декабря центр города подвергся масштабной атаке со стороны ВФУ. Для удара были использованы ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО «Вампир» чешского производства. Большая часть из них была перехвачена российскими средствами ПВО.

Атаки украинских формирований продолжались всю неделю. 1 января противники выпустили более 50 снарядов по пяти районам Белгородской области, включая девять взрывных устройств, сброшенных с дронов. За 2 января ВФУ выпустили две ракеты «Точка-У» и 24 ракеты «Ольха», все они были сбиты российскими средствами ПВО. Самый массированный обстрел Белгородской области пришелся на 6 января — украинские боевики выпустили 129 снарядов. А 8 января российские средства ПВО сбили над регионом 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир».

Алексей Михайлов

Юлия Леонова

Роман Крецул