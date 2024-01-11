Маск заявил, что США, помогая Украине, приносят в жертву ее молодежь

Предприниматель считает, что "это похоже на вечную войну без прогресса"

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Илон Маск считает, что помощь США Украине лишь приносит в жертву ее молодежь без какого-либо прогресса в конфликте.

"Еще $65 млрд для Украины? Какая стратегия выхода?" - написал Маск на странице в Х (ранее Twitter), комментируя пост со скриншотом с параметрами одной из версий законопроекта о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая выделение $65,5 млрд на нужды Киева.

"Я поддерживаю Украину, но это похоже на вечную войну без прогресса. Просто жертвуем молодежью страны без каких-либо территориальных приобретений", - добавил он.

Вашингтонская администрация направила в октябре 2023 года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.