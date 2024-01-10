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РИА Новости

Военный эксперт: эти недостатки мы должны быстро ликвидировать

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Эксперт Подберезкин: улучшение систем связи и целеуказания – важные направления

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал планы по улучшению работы систем связи, разведки и целеуказания. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Минобороны РФ в ближайшее время улучшит работу ряда направлений, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В наших ближайших планах – улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки", – сказал Шойгу.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин отметил важность всех этих направлений.

"К сожалению, связь – это наше больное место. В 1941 году мы на этом споткнулись и сейчас, в начале спецоперации, это было наше больное место, потому что – разные системы, разные частоты, очень часто нестыковка происходила. Но сейчас некоторые направления, скажем РЭБ, мы вытащили на лучший в мире уровень. Системы связи подгоняем, тоже вытягиваем", – сказал военный эксперт.

Идет работа над повышением эффективности системы целеуказания, продолжил он.

"Чтобы было понятно: говорят, что ВСУ возьмут на вооружение F-16. То ли будет, то ли нет, но, предположим, возьмут через полгода. В принципе, это такой же самолет, как МиГ-29. Но есть очень существенные вещи: у F-16 радар очень хороший большой дальности и другая система целеуказания, что делает его качественно новым самолетом, приближающимся к 4++. Вот эта проблема, которая связана с радарами, с микроэлектроникой, с целеуказанием, с системами боевого управления связи и разведки, была всегда. Еще тридцать лет назад было видно, что это не самое наше сильное место. Эти недостатки мы должны быстро ликвидировать. Этим, собственно, сейчас и занимаются, поэтому Шойгу и акцентировал на этом внимание", – заключил Алексей Подберезкин.
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Россия
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F-16
Компании
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