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ТАСС

В МИД Британии заявили, что страны Запада готовы годами оказывать поддержку Украине

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Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Глава ведомства Дэвид Кэмерон отметил, что Великобритания вскоре объявит о размерах своего пакета помощи стране на 2024 год

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Великобритания и ее западные союзники готовы годами оказывать помощь Украине и продемонстрируют это России. Об этом, выступая в комитете по внешней политике британского парламента, заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

"Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать [президенту России Владимиру] Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове, - сказал он, подчеркнув необходимость добиться активизации производства вооружений для Киева - Я не хочу вдаваться в детали по поводу количества [предназначенных для передачи Украине] снарядов и прочего, но совместный ВВП стран нашей коалиции в 25 раз больше российского, так что для нас не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство".

Он также добавил, что Великобритания вскоре объявит о размерах своего пакета помощи Украине на 2024 год.

В декабре 2023 года в интервью газете The Sunday Telegraph Кэмерон заявил, что британское правительство рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь. В 2022 году Лондон оказал Киеву военную помощь на сумму в £2,3 млрд ($2,92 млрд) и взял на себя обязательства направить на эти цели не меньшую сумму в 2023 году. Однако аналогичные обязательства на 2024 год до сих пор не озвучивались. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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