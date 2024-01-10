Спецоперация, 9 января: Шойгу заявил о стратегической инициативе ВС России

Шойгу: российские военные методично снижают боевой потенциал ВСУ

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации, потерях ВСУ за 2023 год и безуспешных попытках Великобритании направить военные корабли в Черное море — в материале РИА Новости.

ВС России сохраняют стратегическую инициативу

Российские военнослужащие сохраняют стратегическую инициативу и методично снижают боевой потенциал украинских войск, у которых нет никаких результатов на поле боя, а людские ресурсы истощаются, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Во вторник глава ведомства провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом российских Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что за прошлый год армия противника потеряла более 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

По словам министра, США пытаются реализовать амбиции о мировом лидерстве за счет жизней украинцев. С подачи западных кураторов киевский режим "продолжает гнать на убой солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии".

При этом российские войска будут последовательно достигать целей спецоперации, а полученный опыт используют в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях. Социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом, добавил Шойгу.

Как указал глава ведомства, Минобороны в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности средств ПВО и спутниковой группировки. Решение этих задач, по его словам, позволит нарастить боевые возможности войск, а также обеспечить сдерживание агрессии против России и ее союзников.

Ход спецоперации

Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике украинских бригад на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях. На Южнодонецком направлении отражены две атаки ВСУ, сообщили в Минобороны;

Армия противника за прошедшие сутки потеряла до 595 солдат, две боевые машины пехоты, три гаубицы Д-30, а также самоходную гаубицу "Акация" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";

Российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Веселого в Харьковской области и Красноармейска в ДНР;

В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие поразили две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицы Д-20 и Д-30. Артиллерия и авиация уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18;

Средства ПВО за сутки перехватили десять реактивных снарядов РСЗО Vampire чешского производства и сбили шесть беспилотников в различных районах Луганской и Донецкой народных республик.

Атаки ВСУ на российские регионы

Дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и перехватили два дрона над Орловской областью.

Позднее Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА и перехвате другого над Курской и Орловской областями.

Около 16:30 мск силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник над Брянской областью.

Последствия украинских обстрелов

Украинские войска 41 раз атаковали Курскую область за первые дни этого года, а с февраля 2022 года — более 1,9 тысячи раз, заявил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании.

По его словам, за это время в области погибли восемь человек, еще 68 жителей пострадали и получили ранения.

Как сообщили в аппарате омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, восемь мирных граждан погибли, еще 44 пострадали от обстрелов ВСУ с 1 по 8 января.

За весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в республике погибли 9129 человек, в том числе 233 ребенка. Пострадали более 13 тысяч жителей, среди них 843 ребенка.

Турция хочет возобновить переговоры

Турция предложит возобновить стамбульский переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине в 2024 году, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

Великобритания нарастила попытки направить военные корабли в Черное море, но Турция бескомпромиссно выполняет конвенцию Монтре и не дает превратить эту акваторию в зону боевых действий НАТО, рассказал РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор Стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.

По его словам, именно Лондон вместе с Вашингтоном препятствовали выполнению требований Москвы для продолжения действия зерновой сделки. Это соглашение также помогло предотвратить превращение Черного моря в арену боев. Сейчас же Украина интенсифицировала атаки на российские военные корабли и на Крым, указал специалист.

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ВСУ жалуются на нехватку ракет

Украинские военные испытывает острую нехватку управляемых зенитных ракет, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, некоторые западные партнеры в разы увеличили производство боеприпасов для нужд украинской армии, но все еще не могут покрыть ее текущие потребности. Даже боеприпасы к системам советского образца Киев получает от зарубежных стран, добавил он.

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