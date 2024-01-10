Зеленский потерял инициативу. Внутреннее инакомыслие подтачивает Украину (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: от Зеленского потребовали обуздать инакомыслие в стране

На Украине крепнут разногласия среди представителей власти, которые пытаются скинуть друг на друга вину за военные неудачи, пишет The Telegraph. Если Зеленский не вернет себе инициативу и не обуздает инакомыслие, военные усилия Киева пойдут прахом.

Ричард Кемп (Richard Kemp)

Владимир Зеленский столкнулся сегодня с величайшим испытанием своего лидерства — пожалуй, даже более серьезным, чем в те дни почти два года назад, когда российские войска только пересекли границу. Тогда Запад предложил ему безопасное убежище, но вместо этого он попросил боеприпасов и возглавил страну, сплотив ее в борьбе за выживание.

Сегодня ситуация изменилась. Крепнут разногласия между Зеленским и другими политическими лидерами (например, его предшественником на посту президента Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко), и стороны пытаются свалить друг на друга вину за военные неудачи. Что еще хуже, похоже, что Зеленский враждует даже с собственным главнокомандующим генералом Валерием Залужным. Когда Залужный признал, что кампания ВСУ зашла в тупик, Зеленский устроил ему публичную выволочку.

Мало того, что воюющей стране необходимо национальное единство, это говорит еще о том, что у Украины нет четкой военной стратегии. Зеленский по-прежнему настаивает на том, что Украина отобьет у России всю занятую территорию, однако после явно завышенных обещаний перед летним контрнаступлением, похоже, перестал обсуждать конкретные сроки. Деморализованные провалом этой операции, многие уже заговорили о мирных соглашениях. Прозвучало даже предложение провести по этому вопросу референдум.

Когда я последний раз был в Киеве, некоторые политические лидеры наверняка обсуждали соглашение, по которому Россия смирится с членством Украины в НАТО в обмен на гарантии, что та откажется от попыток вернуть себе оккупированную территорию. Такие разговоры вполне могут быть просто признаком накопившегося раздражения, но для Байдена и многих европейских лидеров, которые мечтают именно о таком мирном соглашении — причем как можно скорее — это манна небесная.

Любое серьезное рассмотрение мирных переговоров фактически гарантирует поражение Украины. Даже если не брать в расчет внутреннюю политику США и ЕС, которая, по крайней мере, на данном этапе, мешает дальнейшей военной помощи, Байден и европейцы в любом случае последовательно отказывались вооружить Украину для победы в конфликте.

Они то и дело жали на педаль тормоза из-за необоснованного страха спровоцировать Россию на эскалацию против них. Однако при любом намеке на мирные переговоры для украинской стороны добавляются новые опасения: например, что Россия не пойдет на уступки, а если и согласится на переговоры, то не станет выводить войска. “Провокационные” поставки оружия рано или поздно иссякнут. Путин прекрасно это понимает, поэтому не раз сигнализировал о готовности обсуждать условия дальнейшего мира.

Зеленскому пора положить этому конец. Поскольку в этом году, в разгар конфликта, выборы едва ли состоятся, ему следует сформировать правительство национального единства, чтобы обуздать все более ядовитое внутреннее инакомыслие, которое может лишь подорвать военные усилия Украины. Он также должен изложить единое стратегическое видение будущего своей страны.

Пока что он не выдвинул никакой реальной стратегии — за исключением догадки, что центр тяжести сместится в Крым и Черное море. Параллельно он отбивается от наступления России на востоке, но этого явно недостаточно, если он рассчитывает, что Запад продолжит раскошеливаться на щедрую поддержку.

Недостаточно и постоянно напоминать Западу, что украинцы сражаются не только за свою страну, но и за всю Европу, на которую московская угроза непременно обрушится следующей, если Путин добьется успеха на поле боя. Это, безусловно, правда, но ничто не предвещает, что так считает президент США или лидеры Западной Европы. Ведь иначе они бы уже давно сделали все возможное, чтобы сдержать Путина, — например, поставили бы Украине все необходимые для победы над Россией вооружения.

Как бы Зеленский ни был измотан почти двумя годами боевых действий, он должен сосредоточиться на том, чтобы вернуть себе инициативу.