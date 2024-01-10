Военные приготовления НАТО.

С начала текущего года в течение четырех месяцев НАТО будет репетировать полномасштабную сухопутную войну против России. С этой целью альянс объединит ряд крупномасштабных маневров, оперативных и тактических учений, кибернетических мероприятий, в интересах, как говорят западные эксперты, моделирования «поля боя» на будущем «Восточном фронте» от Финляндии до Румынии.

В январе-феврале в восточной Европе пройдут крупные учения ОВВС НАТО «Твердое одобрение-24». Вторая часть учений запланирована на май.

В Латвии c середины января стартуют учения «Зима-24».

В Эстонии в январе-феврале на полигоне Тапа пройдут учения «Зимний лагерь-24», в которых будут задействованы эстонские ВС и боевая группа усиленного передового присутствия (EFP) НАТО.

С 28 февраля по 21 апреля Польша, страны Балтии, Болгария, Румыния, Финляндия, ФРГ, Швеция станут ареной для проведения самых крупных в этом году на территории Европы многонациональных учений «Защитник Европы-24». Ориентировочно в них будет задействовано около 50 тыс. военнослужащих, 500-700 самолетов и более 50 кораблей.

На фоне учений «Защитник Европы-24» в ФРГ, Польше и странах Балтии состоятся учения «Стойкий защитник-2024», в Северном и Норвежском морях пройдут учения ОВМС НАТО «Арктический дельфин-24», а в Норвегии, Швеция и Финляндии многонациональные учения «Северный ответ-24» и учения ВВС Финляндии «Вихури-24».

В Германии с февраля по апрель пройдут национальные учения «Квадрига-24» с привлечением более 12 тыс. военнослужащих. В ходе учений будет проведена массовая переброска немецких войск в Литву, Венгрию, Норвегию и Румынию. Отмечается, что «изюминкой» «Квадриги-24» станут учения «Большая Квадрига» в мае, в ходе которых в Литве 10-я танковая дивизия отработает «развертывание» и совместные боевые действия с механизированными подразделениями НАТО.

Вышеуказанные маневры постепенно будут обрастать десятками других учений с привлечением сотен тысяч военных, о чем мы расскажем в следующих публикациях.

Николай Астровский