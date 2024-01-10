Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Военные приготовления НАТО

504
0
0
Военные приготовления НАТО
Военные приготовления НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

С начала текущего года в течение четырех месяцев НАТО будет репетировать полномасштабную сухопутную войну против России. С этой целью альянс объединит ряд крупномасштабных маневров, оперативных и тактических учений, кибернетических мероприятий, в интересах, как говорят западные эксперты, моделирования «поля боя» на будущем «Восточном фронте» от Финляндии до Румынии.

В январе-феврале в восточной Европе пройдут крупные учения ОВВС НАТО «Твердое одобрение-24». Вторая часть учений запланирована на май.

В Латвии c середины января стартуют учения «Зима-24».

В Эстонии в январе-феврале на полигоне Тапа пройдут учения «Зимний лагерь-24», в которых будут задействованы эстонские ВС и боевая группа усиленного передового присутствия (EFP) НАТО.

С 28 февраля по 21 апреля Польша, страны Балтии, Болгария, Румыния, Финляндия, ФРГ, Швеция станут ареной для проведения самых крупных в этом году на территории Европы многонациональных учений «Защитник Европы-24». Ориентировочно в них будет задействовано около 50 тыс. военнослужащих, 500-700 самолетов и более 50 кораблей.

На фоне учений «Защитник Европы-24» в ФРГ, Польше и странах Балтии состоятся учения «Стойкий защитник-2024», в Северном и Норвежском морях пройдут учения ОВМС НАТО «Арктический дельфин-24», а в Норвегии, Швеция и Финляндии многонациональные учения «Северный ответ-24» и учения ВВС Финляндии «Вихури-24».

В Германии с февраля по апрель пройдут национальные учения «Квадрига-24» с привлечением более 12 тыс. военнослужащих. В ходе учений будет проведена массовая переброска немецких войск в Литву, Венгрию, Норвегию и Румынию. Отмечается, что «изюминкой» «Квадриги-24» станут учения «Большая Квадрига» в мае, в ходе которых в Литве 10-я танковая дивизия отработает «развертывание» и совместные боевые действия с механизированными подразделениями НАТО.

Вышеуказанные маневры постепенно будут обрастать десятками других учений с привлечением сотен тысяч военных, о чем мы расскажем в следующих публикациях.

Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Венгрия
Германия
Латвия
Литва
Норвегия
Польша
Россия
Румыния
Финляндия
Швеция
Эстония
Проекты
NATO
Арктика
Военные учения
Похожие новости
04.01.2024
Сербы предупредили о последствиях вступления Финляндии в НАТО (Политика, Сербия)
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
22.04.2022
"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе
10.11.2021
США готовят поход на восток
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
24.06.2019
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 13:54
  • 58105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex