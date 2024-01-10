Индейцы Навахо заявили, что лунные миссии являются ее осквернением

Луна

Альянс United Launch Alliance вывез на стартовую площадку ракету-носитель Vulcan Centaur, чей старт запланирован на 8 января. Окно запуска ограничено, а по планам альянса только в этом году должно состояться еще 5-6 пусков, так что запуск наверняка произойдет. Это означает, что власти США проигнорировали требования индейцев Навахо о признании Луны священным местом для коренных народов Америки.

Полезной нагрузкой ракеты является лунный модуль Peregrine от космического подрядчика Astrobotic. Он выполняет контракт с компаниями Celestis и Elysium Space, которые предлагают услуги по захоронению человеческого праха на естественном спутнике Земли. Благодаря широкой рекламе услуги о ней узнали индейцы Навахо и подали коллективный протест. Суть протеста в том, что в культуре Навахо Луна является местом с особым, священным статусом. Посещать его не запрещено, но намерено оставлять там то, что можно интерпретировать как «отходы и мусор», нельзя – это считается осквернением. Человеческие останки однозначно подпадают под данное определение, поэтому глава союза племен Навахо Буу Нигрен подал официальный протест в НАСА и Министерство транспорта США. Из НАСА ответили уклончиво — дескать, у них нет возможности регулировать деятельность частного космического бизнеса. Зато реакция самого бизнеса в лице Celestis была куда жестче. Луна имеет большое значение для множества культур и религий, но при этом они ничего не делают для работы с ней в практическом смысле. По международным соглашениям ни у кого нет никаких прав на Луну, поэтому учитывать мнение кого-либо при планировании полетов туда необязательно. Более того, из-за противоречивых положений различных религий и культур получить официальное разрешение от всех сразу не представляется возможным, что просто закроет человечеству дорогу в космос.

Александр Мартыненко