"Мифы о неслыханной эффективности": почему украинская ПВО не может сбить российские ракеты

Полковник Ходаренок: украинские ЗРК не способны сбить «Кинжалы» и ракеты «Искандера-М»

В конце прошлого и начале 2024 года ВС РФ нанесли несколько десятков групповых и один массированный удар оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как работает украинская ПВО, правдивы ли данные о ее эффективности и почему Киев не может сбить российские "Кинжалы" - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Для начала поясним, какие удары бывают в принципе, поскольку даже в экспертном сообществе есть определенное недопонимание, что собой представляют массированные и групповые удары.

Удары могут быть по масштабам стратегическими, оперативными и тактическими. В зависимости от применяемых средств: ядерными (ракетно-ядерными), огневыми (ракетными, ракетно-артиллерийскими, авиационными), удары войсками (силами). По количеству участвующих средств и поражаемых объектов - массированными, групповыми, одиночными.

Массированные удары наносятся оперативными и оперативно-стратегическими объединениями (фронт, армия), а групповые - оперативно-тактическими (корпус) и тактическими соединениями (дивизия).

В данном случае разберем только типовой алгоритм работы украинских военных и СМИ в случае ракетно-авиационных ударов ВС РФ, причем сделаем это всего на двух примерах - атаках 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Что произошло 29 декабря 2023 года

Как известно, первый массированный ракетно-авиационный удар (МРАУ) российских войск по объектам на территории Украины был произведен около трех часов ночи по киевскому времени 29 декабря 2023 года. Но уже в 9:30 этого же дня (и на этот срок надо обратить особое внимание) официальные представители ВСУ доложили, что Россия запустила 158 средств воздушного нападения (СВН). Из них пять ракет Х-47М2 «Кинжал», 14 ЗУР ЗРС С-300/400, 36 БЛА Shahed136/131 (то есть Герань 2), восемь ракет Х-22/32, 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555/55, одна ракета Х-59, четыре ракеты Х-31П, 14 «Искандер-М».

Что касается результативности работы украинской ПВО, то украинские источники сообщили, что уничтожено 87 крылатых ракет из 122, 27 ударных БЛА из 36. В общем, и точность, и эффективность просто потрясающие.

Возникает вполне простой вопрос - а как же с такой скоростью (а подобный временной период с точки зрения специалиста действительно очень небольшой) ВСУ разобрались и с общим количеством СВН, принимающих участие в ударе, и с точностью до одной ракеты (БЛА) определили количество пораженных воздушных объектов (причем разобрались даже с учетом того, что удар был осуществлен в условиях организованных помех и сам по себе был весьма высокой плотности). Да и по типам ракет и беспилотников у ВСУ никаких сомнений нет (опять-таки с точностью до конкретной единицы).

А ведь за подобный отрезок времени можно только собрать сведения от командиров зенитных ракетных дивизионов и батарей о количестве произведенных боевых стрельб и израсходованных ракетах, но не более того.

Далее, даже с учетом средств автоматизации в частях и соединениях ПВО (зенитных ракетных и радиотехнических войск), надо собрать данные о проводке всех воздушных объектов со всех радиолокационных рот (батальонов), отработать (то есть вычертить) схему налета противника, собрать со всех зенитных ракетных подразделений карточки стрельбы. В них должны быть следующие данные: обнаружил цель (время, дальность, азимут, высота, параметр), открыл огонь по цели (время, дальность, азимут, высота, параметр), встреча ракеты (или очереди ракет) с целью (время, дальность, азимут, высота, параметр).

Затем все эти данные наложить друг на друга, подтвердить поражение воздушных объектов данными объективного контроля (то есть фотографиями экранов индикаторов и данных соответствующей аппаратуры), собрать сведения об обнаруженных обломках средств воздушного нападения на земле (а только таким образом (и никаким другим) можно определить тип пораженной цели), и уже потом на основе подобных данных составлять итоговое боевое донесение. Хорошо, если этот объем информации удастся собрать, обработать и обобщить за сутки, но иногда даже и трех дней не хватает, чтобы детально разобраться в произошедшем.

Так что когда официальные представители ВСУ типа спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната сообщают о предельно конкретных результатах работы ПВО (с точностью до одного средства воздушного нападения противника), да еще в тот момент времени, когда, что называется, дым после ракетно-авиационного удара еще не рассеялся, подобные доклады заслуживают только одной оценки - это халтура.

Но именно на подобных сообщениях ВСУ рождаются мифы о просто неслыханной эффективности работы украинской системы противовоздушной обороны, которая, по их же словам, находится в пределах 0,9-1,0.

О поражении объектов инфраструктуры и предприятий ВПК после МРАУ российских войск, обычно украинские источники сообщают так: пострадали жилые дома, роддом, детский сад, торговые центры, наземные вестибюли станций метро, складские помещения. То есть ВС РФ стреляли-промазали-попали в роддом. И на подобных фактах затем поднимается волна о не избирательности российских ударов и зверином облике ВС РФ.

К этому подключаются и украинские политики, которые начинают сообщать о том, что треть российских ракет не долетела до цели. В этом случае хочется спросить - а на основании каких данных появляются подобные суждения?

Пожалуйста, приведите цифры и факты. Но ни первого, ни второго, разумеется, нет.

А о том, что 29 декабря 2023 года в результате ракетного удара ВКС РФ была поражена государственная акционерная холдинговая компания «Артем» в Шевченковском районе Киева, специализирующаяся на производстве ракет разного класса, приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов, официальные представители Воздушных сил Украины, разумеется, умалчивают.

Ни слова, естественно, нет и о том, что при ударах 29 декабря сильно пострадало научно-производственное предприятие ВПК Украины конструкторское бюро «Луч» - разработчик противокорабельной крылатой ракеты «Нептун». И это только два примера, а на самом деле их гораздо больше.

Разумеется, в ходе вооруженного конфликта далеко не все сведения следует выкладывать в общественный доступ. Но и безудержно врать-то, наверное, тоже не стоит.

Может ли ЗРС Patriot сбить ракету «Кинжал»

Примерно такая же картина, как и с МРАУ 29 декабря, наблюдается в официальных сообщениях ВСУ и публикациях украинских СМИ о действиях ВС РФ при ударе 2 января 2024 года. И на этот раз все один к одному - 99 ракет запущено, 72 уничтожила ПВО Украины. Однако есть и особенности - по сообщениям украинских источников, 2 января при отражении ракетно-авиационного удара 10 из 10 «Кинжалов» были успешно сбиты ВСУ.

По моему глубокому убеждению, в Воздушных силах Украины (зенитных ракетных войсках) вообще нет ни одной зенитной ракетной системы (комплекса), способной поразить ракету Х-47М2 «Кинжал». И тут дело даже не в гиперзвуке.

Чтобы сбить «Кинжал», нужны как минимум зенитные управляемые ракеты с весьма специфической боевой частью. Обычно ЗУР комплектуются БЧ для поражения аэродинамических целей, то есть готовые поражающие элементы в них сравнительно небольшие по размеру и весу (2-2,5 г). А для уверенного поражения баллистических целей подобных «Кинжалу» требуется, что называется, крупная фракция готовых поражающих элементов. Таких ракет на Украине нет.

А как же ЗРС Patriot? Ведь несколько батарей этой системы есть в боевом составе зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ. Для поражения баллистических целей могут быть использованы ЗУР MIM-104C/D/E и противоракета ERINT. Но точных данных о том, что именно эти изделия США передали украинцам, нет. Как и нет сведений о том, что подобные американские ЗУР способны поразить бронированный «Кинжал», действующий совместно со средствами РЭБ, а тем более вызвать детонацию боевой части «Кинжала».

Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА "Новости"

А что же украинцы выкладывают на своих выставках в качестве обломков пораженных средствами ПВО «Кинжалов»? Вполне возможно, что обломки и выкладывают. Только не от сбитых зенитными ракетными комплексами «Кинжалов», а собранные фрагменты от ракет Х-47М2 на местах их попадания в объекты ВСУ.

В качестве вывода можно сказать, что гиперзвуковая Х-47М2 и баллистическая ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» представляют собой для украинской ПВО объекты, поразить которые зенитные ракетные войска ВСУ на данном этапе не в состоянии.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок