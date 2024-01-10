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Ростех

«Воздушная скорая» Ростеха за год спасла свыше 11 тысяч человек

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Национальная служба санитарной авиации (НССА)
Национальная служба санитарной авиации (НССА).
Источник изображения: Антон Тушин

Национальная служба санитарной авиации (НССА) Госкорпорации Ростех в 2023 году спасла более 11 тысяч человек, в том числе около 2 тысяч детей. Служба совершила 10 тысяч вылетов – на 30% больше, чем годом ранее. Зона обслуживания за год выросла с 51 до 67 российских регионов.

Санитарная авиация доставляет людей из труднодоступных мест в областные больницы и федеральные медцентры и оказывает экстренную медицинскую помощь. Основные пациенты – больные с инсультами, инфарктами, травмами, беременные с патологиями, дети и пострадавшие в ДТП.

«НССА работает как единый оператор воздушной скорой помощи на протяжении пяти лет. За это время мы расширили географию маршрутов до 67 регионов России и спасли свыше 30 тысяч человек. Экипажи «воздушной скорой» дежурят круглосуточно, что позволяет оперативно осуществлять вылеты для транспортировки тяжелых пациентов. Это важный момент, так как у врачей действует известное правило «золотого часа», во время которого медицинская помощь наиболее эффективна», – отметил заместитель генерального директора НССА, главный пилот Олег Король.

Воздушный парк НССА насчитывает 68 вертолетов – 40 «Ансатов» и 28 Ми-8. Все вертолеты оснащены современным реанимационным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и кардиостимуляторами. Это позволяет оказывать качественную медицинскую помощь пациентам на борту.

Национальная служба санитарной авиации была создана по инициативе Госкорпорации Ростех в 2018 году. Как единый оператор воздушной скорой помощи работает с 2019 года. НССА – важнейший для России социальный проект. Он предусматривает создание парка санитарных вертолетов, 130 точек базирования воздушных судов, топливозаправочной сети, а также вертолетных площадок на территориях учреждений здравоохранения по всей стране.

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