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Названо самое ожидаемое оружие России в зоне СВО

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Изображение новой 152-мм/52 самоходной гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ"
Изображение новой 152-мм/52 самоходной гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ".
Источник изображения: Госкорпорация Ростех

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) больше всего ждут самоходные артиллерийские установки (САУ) «Коалиция-СВ». Самое ожидаемое оружие России назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«Предположу, что больше всего на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. "Ленты ру") ждут "Коалицию-СВ", это 152-миллиметровая САУ. Она должна решить вопрос контрбатарейной борьбы выводом из строя артиллерийских систем ВСУ, особенно западного производства, в том числе РСЗО HIMARS. Думаю, что скоро мы ее увидим», — сказал он.

Также эксперт отметил необходимость «свести к нулю» вероятность появления истребителей F-16 на Украине. По его словам, нужно наносить удары по аэродромам, которые Киев пытается переоборудовать под стандарты НАТО.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что «Коалиция-СВ» должна скоро появиться в зоне проведения специальной военной операции (СВО), чтобы обеспечить существенное преимущество над артиллерией НАТО по дальности.

В том же месяце военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, что новая САУ предназначена для контрбатарейной борьбы. «Коалиция-СВ» сможет работать в связке с системами «Ястреб-АВ» и «Зоопарк-1М», которые позволяют определять позиции артиллерии противника.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
F-16
HIMARS
Зоопарк
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
NATO
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