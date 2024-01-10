Bloomberg: Война за Тайвань обойдется в 10 триллионов долларов

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Потенциальная война за Тайвань так дорого обойдется ее участникам, что даже у тех, кто наиболее недоволен существующим положением дел, есть причины не рисковать. Так, по оценкам американского агентства Bloomberg Economics, эта война будет стоить примерно 10 триллионов долларов, что составляет около 10% мирового ВВП. Агентство отмечает, что это затмевает ущерб из-за событий на Украине, пандемии Covid и мирового финансового кризиса.

Растущее экономическое и военное могущество Китая и напряженные отношения между Пекином и Вашингтоном из-за поддержки последним Тайваня обеспечивают наличие условий для кризиса. Эксперты рассматривают самые разные варианты развития событий вокруг Тайваня. Однако мало кто имеет реальное представление о том, что поставлено на карту для мировой экономики.

Тайвань производит большую часть передовых полупроводников в мире, а также множество других чипов. Общая рыночная капитализация 20 крупнейших заказчиков чипового гиганта Taiwan Semiconductor Manufacturing Co составляет около 7,4 триллиона долларов. А Тайваньский пролив - один из самых оживленных морских путей в мире.

По оценкам Bloomberg Economics, в случае войны экономика Тайваня будет подорвана минимум на 40%. Из-за прекращения отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам ВВП Китая сократится на 16,7%. ВВП США, которые находятся дальше от центра событий, сократится на 6,7%. В целом по миру экономика упадет на 10,2%. Значительный урон будет нанесен экономикам Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.

Если в анализе Bloomberg Economics и есть положительный момент, то, возможно, он заключается в том, что конфликт стоимостью в 10 триллионов долларов будет настолько рискованным для всех игроков, что стимул избегать его будет сильнее.