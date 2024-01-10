Шойгу анонсировал планы по улучшению работы связи, разведки и целеуказания

Шойгу: Минобороны планирует улучшить работу связи, разведки, ПВО и целеуказания

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Минобороны РФ в ближайшее время улучшит работу систем связи, разведки и целеуказания, контрбатарейной борьбы, нарастит возможности ПВО и спутниковой группировки, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В наших ближайших планах - улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки", - сказал Шойгу.

Также Минобороны намерено совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений. Кроме того, в приоритете остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.

"Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и ее союзников", - подчеркнул министр.