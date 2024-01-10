Неудачи американских лунных миссий

Astrobotic, разработавшая лунный посадочный модуль Peregrine, 9 января сообщила, что космический аппарат теряет топливо из-за сбоя в работе двигательной системы

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 января 2024 года американская компания Astrobotic, разработавшая лунный посадочный модуль Peregrine, сообщила, что космический аппарат теряет топливо из-за сбоя в работе двигательной системы. Peregrine был запущен 8 января новой американской ракетой-носителем Vulcan с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Он должен был достигнуть Луны 23 февраля. По данным компании-разработчика, с помощью вспомогательных силовых установок Peregrine сможет сохранять нужный курс около 40 часов. Astrobotic постарается вывести космический аппарат "настолько близко к лунной орбите, насколько это возможно", пока он окончательно не потеряет энергию.

ТАСС подготовил материал о прошлых неудачах лунных миссий США и о неуспешных запусках последних лет, произведенных другими странами.

История

Луна - первое небесное тело, на которое с Земли стали отправлять космические аппараты, и единственный внеземной астрономический объект, где побывал человек. Первыми в конце 1950-х годов к реализации своих лунных программ приступили СССР и США. 17 августа 1958 года США предприняли попытку запустить к Луне космический аппарат Pioneer-0. 23 сентября того же года СССР попытался вывести в космос аппарат "Луна-1А". Однако оба запуска потерпели неудачу из-за аварий ракет-носителей.

Всего с 1958 года к настоящему моменту с целью исследования к Луне было предпринято и отправлено как минимум 134 миссии (включая малые аппараты, выводимые попутно) восемью странами и Европейским космическим агентством, из них 60 потерпели неудачу (с учетом Peregrine) и 8 были частично успешными.

Американские программы Pioneer, Ranger и Surveyor

В рамках программы Pioneer, которая была разработана для исследования межпланетного пространства и некоторых небесных тел Солнечной системы, США в 1958-1960 годах пытались отправить автоматические аппараты к Луне. Запущенный 17 августа 1958 года Pioneer был потерян из аварии ракеты-носителя Thor-Able. Следующим трем аппаратам не хватило расчетной скорости для выхода на траекторию к Луне. Pioneer 4 (по счету был пятым) удалось частично достичь цели - он пролетел в 60 тыс. км от небесного тела. Попытки запуска последних четырех аппаратов провалились из-за аварий ракет-носителей. В целом из 9 попыток отправить Pioneer к Луне только 1 была частично успешной.

В 1961-1965 годах США реализовывали программу Ranger с целью получить изображения Луны с близкого расстояния. Первый запуск автоматического аппарата оказался неудачным из-за проблем ракеты-носителя. Ranger-2 не смог выйти на траекторию полета к Луне из-за неисправности гироскопа. Ranger-3 пролетел мимо Луны из-за ошибки системы наведения, Ranger-5 - из-за сбоя питания. У Ranger-4 из-за неполадки таймера не раскрылись солнечные батареи, и он врезался в Луну, не передав полезных данных. Шестой аппарат также столкнулся с Луной, не успев передать изображения из-за неисправности камеры. Таким образом, из запущенных девяти аппаратов только три последним удалось выполнить свою миссию.

Следующей лунной программой США стала Surveyor. Ее задачей было осуществление мягкой посадки на поверхность спутника Земли. В отличие от предыдущих американских лунных программ, первый полет был удачным - 2 июня 1966 года Surveyor-1 успешно прилунился. Следующий аппарат (Surveyor-2), запущенный в том же году, разбился при посадке по причине отказа одного из двигателей. В 1967 году Surveyor-4 за две с половиной минуты перед прилунением перестал выходить на связь. В итоге из запущенных в 1966-1968 годах семи аппаратов два не смогли выполнить свои задачи.

Пилотируемая программа Apollo (США)

Первыми отправить человека на Луну удалось американцам в рамках программы Apollo. Однако ее начало было омрачено катастрофой Apollo-1, экипаж которого погиб 27 января 1967 года во время предполетных испытаний на земле в кабине космического корабля при пожаре. Возгорание произошло из-за короткого замыкания, источник которого так и не был установлен. К катастрофическим последствиям оно привело из-за применения горючих материалов в кабине и неудачной конструкции люка.

Вторая неудача в рамках программы произошла в апреле 1970 года, когда по пути к Луне у Apollo-13 взорвался бак с кислородом, что привело к выходу из строя основной энергетической установки корабля и проблемам с системой регенерации воздуха. Экипажу в составе трех астронавтов удалось благополучно вернуться на Землю. Причиной аварии стал недосмотр при проектировании баков с жидким кислородом: их электронные системы первоначально были рассчитаны на напряжение 28 вольт, затем их переделали на 65 вольт, однако специалисты NASA и подрядчики забыли заменить напряжение у контактов термостатов. За две недели до старта Apollo-13 во время испытаний из-за подачи большого напряжения контакты расплавились. Бак взорвался, когда астронавты во время полета включили в нем подогрев.

В общей сложности в рамках программы Apollo было выполнено девять пилотируемых полетов к Луне (в том числе шесть высадок на поверхность спутника Земли). Из них успешными были все, кроме Apollo-13.

Неудачные миссии других стран за последние пять лет

В 2019 году неудачу потерпела миссия израильского частного межпланетного зонда "Берешит", предназначенного для посадки на Луну. Он был создан некоммерческой организацией SpaceIL при участии Израильского космического агентства. "Берешит" был запущен 22 февраля 2019 года ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). 11 апреля 2019 года "Берешит" разбился при посадке на поверхность Луны.

22 июля 2019 года Индия запустила автоматическую станцию "Чандраян-2" при помощи ракеты-носителя LVM3, стартовавшей из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе. Основной целью миссии была доставка в район южного полюса спутника Земли посадочной платформы "Викрам" с луноходом "Прагьян". Однако 6 сентября 2019 года посадка на Луну модуля "Викрам" потерпела неудачу, связь с ним была потеряна высоте 2,1 км от лунной поверхности.

16 ноября 2022 года США запустили из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида ракету-носитель SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion в рамках лунной программы Artemis, который успешно осуществил полет вокруг Луны и вернулся на Землю 11 декабря того же года. При этом 4 малых лунных аппарата, запущенных вместе с Orion, не смогли выполнить свои задачи. Среди них был японский посадочный модуль OMOTENASHI, предназначавшийся для отработки технологии "полужесткой" посадки на поверхность спутника Земли. Остальные аппараты принадлежали США.

11 декабря 2022 года с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты-носителя Falcon 9 была запущена международная миссия - японский посадочный аппарат Hakuto-R с планетоходом Rashid Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и малым японским планетоходом-роботом SORA-Q. 25 апреля 2023 года Hakuto-R в последние секунды перед посадкой резко ускорился и связь с ним была потеряна. По мнению специалистов, космический аппарат совершил жесткую посадку на Луну. Миссия была признана неудачной.

11 августа 2023 года с космодрома Восточный (Амурская область) был осуществлен запуск АМС "Луна-25", которая стала первым космическим аппаратом в современной России, отправленным к естественному спутнику Земли. 16 августа автоматическая станция вышла на окололунную орбиту, где провела научные наблюдения и измерения. Но свою основную задачу - посадку в районе южного полюса Луны - она не выполнила. 19 августа связь с "Луной-25" была потеряна. Как сообщили в Роскосмосе, из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления АМС не смогла перейти на предпосадочную орбиту и упала на поверхность спутника Земли.