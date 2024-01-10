ВС Швейцарии заказали партию машин GRF

ЦАМТО, 9 января. Швейцарское Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse подписало с голландской компанией Defenture контракт на поставку ВС Швейцарии в рамках программы LAUF20 тактических машин GRF.

Стоимость продажи, количество и сроки поставки техники пока не раскрываются.

Подписание контракта следует за поставкой прототипа в 2021 году и проведением его испытаний. Программа LAUF20 предусматривает оснащение ВС Швейцарии современными легкими тактическими и авиатранспортабельными машинами GRF в конфигурации, ориентированной на конечного пользователя.

Базовая версия GRF будет оснащена широким набором подсистем, включая системы вооружения, комплексы связи, различные (оптические) системы и выдвижную мачту. Являющаяся разработчиком GRF компания Defenture также выступит в качестве системного интегратора для поставки полной системы. Поставка осуществляется в сотрудничестве с ведущими производителями, включая General Dynamics и Comrod. Помимо интеграции подсистем, машины также будут поставляться в различных вариантах кузова.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2021 года Armasuisse приняло от Defenture опытный образец машины GRF для проведения испытаний с целью определения соответствия требованиям ВС Швейцарии. По итогам тестирования предполагалось приобрести еще 20 ед. техники.

Длина базовой версии машины GRF с колесной формулой 4х4 составляет 5,1 м, ширина – 1,8 м, высота – 2,2 м, максимальная разрешенная масса – 4600 кг (включая полезную нагрузку 1440 кг), что позволяет доставлять ее к месту проведения операции транспортными вертолетами CH-47 "Чинук". Машина может развивать скорость 130 км/ч, запас хода по топливу – 800 км.

Компания Defenture, базирующаяся в Нидерландах, является поставщиком легких тактических и аэротранспортабельных машин массой от одной до девяти тонн для ВС Нидерландов и Германии уже около десяти лет.