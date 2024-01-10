Yonhap: парламент Южной Кореи принял законопроект о создании аналога NASA

По информации агентства, правительство президента Юн Сок Ёля придерживается стратегии по выводу Республики Корея в число мировых лидеров в космической экономике

СЕУЛ, 9 января. /ТАСС/. Национальное собрание (парламент) Республики Корея приняло законопроект о создании отдельного космического агентства с предварительным названием Корейское аэрокосмическое управление. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Оно отмечает, что управление будет южнокорейским аналогом американского NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства). Его откроют в городе Сачхон на юге страны примерно в мае или июне. Правительство президента Юн Сок Ёля придерживается стратегии по выводу Республики Корея в число мировых лидеров в космической экономике. Глава государства приветствовал законопроект, сказав, что Республика Корея сделала "большой шаг в становлении космической державой".

Помимо этого, парламентская оппозиция в лице Демократической партии "Тобуро", которая контролирует большинство, приняла законопроект о проведении повторного расследования причин давки в центре Сеула 29 октября 2022 года. Трагедия унесла жизни 159 человек. Законопроект предусматривает предоставление помощи жертвам и семьям погибших, а также мероприятия по установлению виновных в инциденте. Правящая партия "Гражданская сила" бойкотировала голосование, поскольку считает, что законопроект призван настроить общественное мнение против действующей власти в преддверии выборов в парламент в апреле. В давке в развлекательном районе Сеула Итхэвон погибли четыре гражданки РФ.