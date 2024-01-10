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РИА Новости

Минобороны использует полученный в СВО опыт в военных вузах и академиях

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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Шойгу: полученный в СВО опыт используют при учебе в военных вузах и академиях

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Минобороны РФ продолжит использовать полученный в ходе СВО опыт в боевой подготовке и учебе в военных вузах и академиях, сообщил на совещании глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки. Будем и далее совершенствовать формы и способы применения войск, актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений", - сказал он на селекторе в министерстве.

Шойгу добавил, что по-прежнему в числе приоритетов Минобороны останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей.

"Все они должны иметь равные гарантии. Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение", - отметил глава МО РФ.

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