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Известия.ru

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли за 2023 год более 215 тыс. человек

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Alina Smutko

Шойгу: украинская армия потеряла более 215 тыс. человек за 2023 год

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 января заявил, что украинская армия потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек за 2023 год.


«За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения», — сообщил он в ходе тематического селекторного совещания с руководством Вооруженных сил (ВС) РФ, добавив, что подразделения российских войск методично снижают боевой потенциал Киева.

В ходе вступительного слова Шойгу также поздравил российских военных с наступившим Новым годом и выразил благодарность всем, кто в праздничные дни нес службу на боевом посту.

Глава военного ведомства также предупредил, что, несмотря на истощение людского ресурса вооруженных формирований Украины, а также потери украинской армии на фронте, США не оставляют попытки осуществить планы на мировое лидерство за счет украинских военных. По его словам, подобные действия западных союзников только затягивают военные действия.

Ранее, 7 января, бывший прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВФУ в ходе текущего конфликта ежемесячно теряют до 30 тыс. человек, а всего с начала военных действий армия потеряла уже 500 тыс. военнослужащих. Он также призвал власти страны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы люди осознали всю серьезность ситуации.

В конце декабря подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис оценил потери украинской армии, он также назвал цифру около полумиллиона. К такому выводу он пришел на основании того, что Киев намеревается рекрутировать в ВСУ такое же количество военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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