Польский генерал признал бессилие западных армий перед Россией (Rzeczpospolita, Польша)

Генерал Скшипчак: НАТО до сих пор не выработала стратегии противодействия России

За два года украинского конфликта ни НАТО, ни ЕС не выработали стратегии противостояния России, заявил RP генерал Вальдемар Скшипчак. Запад не способен на серьезные действия, даже если речь пойдет о защите стран Балтии. Европе следует готовиться к новым неожиданностям со стороны Москвы, утверждает военный.

"Россия будет расширять арсенал неожиданных гибридных действий против стран Евросоюза и НАТО", – считает бывший командующий Сухопутными войсками Польши и комментатор событий на Украине генерал Вальдемар Скшипчак.

"За два года ни НАТО, ни ЕС не выработали идеи и стратегии противодействия российской гибридной войне. Как видите, Владимира Путина это устраивает, потому что сейчас именно он ведет гибридное наступление. У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем сделать ничего, что могло бы причинить Кремлю боль или, по крайней мере, напугать его, хотя Путин дает нам для этого много возможностей. Я уверен, что, видя нашу нерешительность, Москва будет расширять набор неожиданных для нас гибридных идей", – рассказывает журналистам генерал Вальдемар Скшипчак.

По словам бывшего командующего Сухопутными войсками РП, "НАТО и ЕС должны перейти в наступление". "Прежде всего, необходимо вновь консолидироваться вокруг Украины, жестко стигматизируя раскольников – Венгрию и Словакию. Это уже почти что состояние войны, а Брюссель, непонятно, почему терпит коллаборационистов", – говорит отставной военный и отмечает, что "возможно, настало время для польской инициативы".

По словам Скшипчака, "Путин видит еще одну вещь". "Европейские армии НАТО пребывают в раздробленном состоянии и не готовы к конфронтации, даже если речь пойдет о защите Прибалтики. Все они находятся в процессе реорганизации, переформирования, перевооружения, то есть в процессе реализации многолетних планов по их возрождению", – говорит генерал, отмечая, что этот процесс займет еще много времени.

"Президент Владимир Зеленский штурмует политические сцены Европы в одиночку, и, к сожалению, из этого мало что получается. Голоса поддержки Украины ослабевают по мере продвижения российской армии на фронте. Это худший из возможных сценариев для сражающихся на фронте войск", – отмечает генерал. По его мнению, "Еще не все потеряно, но нужно увидеть угрозы и отреагировать на них заблаговременно". "В отсутствие инициатив временное окно для Европы медленно закрывается. Это не сулит нам ничего хорошего", – уверен генерал Вальдемар Скшипчак.

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