В ВВС Украины заявили о дефиците управляемых зенитных ракет

Представитель командования Юрий Игнат отметил, что западные союзники нарастили производство такого оружия, но его расход значителен

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезный недостаток управляемых зенитных ракет, размер текущих поставок Запада может не покрыть потребности Киева. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Украина сегодня зависит от поставок западного оружия, не только зенитных управляемых ракет. <...> Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". Игнат подчеркнул, что западные союзники нарастили производство таких ракет, но их расход значителен, поэтому в СМИ существуют опасения относительно возможности покрыть текущие потребности Киева.

В ноябре 2023 года спикер ВВС Украины сообщал о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицируют комплексы противовоздушной обороны (ПВО) советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем ПВО. Он отмечал, что это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

До этого газета The New York Times сообщила, что Украина в условиях острой нехватки систем ПВО потребовала от США создания для нее систем FrankenSAM, название которых включает в себя слово "Франкенштейн" и SAM (surface-to-air missile, ракета класса "земля - воздух"). Эти системы сочетают западные технологии с элементами боевой техники советских времен. Отмечалось, что два варианта этой "гибридной" системы оружия уже были испытаны на полигонах в США.