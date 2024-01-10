Войти
ТАСС

В ВВС Украины заявили о дефиците управляемых зенитных ракет

435
0
0
Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети
Самоходная пусковая установка первого полученного вооруженными силами Украины комплекта немецкого зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 2023 год (c) социальные сети.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Представитель командования Юрий Игнат отметил, что западные союзники нарастили производство такого оружия, но его расход значителен

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезный недостаток управляемых зенитных ракет, размер текущих поставок Запада может не покрыть потребности Киева. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Украина сегодня зависит от поставок западного оружия, не только зенитных управляемых ракет. <...> Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". Игнат подчеркнул, что западные союзники нарастили производство таких ракет, но их расход значителен, поэтому в СМИ существуют опасения относительно возможности покрыть текущие потребности Киева.

В ноябре 2023 года спикер ВВС Украины сообщал о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицируют комплексы противовоздушной обороны (ПВО) советского производства для применения американских ракет в условиях недостатка западных систем ПВО. Он отмечал, что это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot и другие.

До этого газета The New York Times сообщила, что Украина в условиях острой нехватки систем ПВО потребовала от США создания для нее систем FrankenSAM, название которых включает в себя слово "Франкенштейн" и SAM (surface-to-air missile, ракета класса "земля - воздух"). Эти системы сочетают западные технологии с элементами боевой техники советских времен. Отмечалось, что два варианта этой "гибридной" системы оружия уже были испытаны на полигонах в США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Похожие новости
28.08.2023
Непобеждавшая испанская армада
02.08.2023
Пентагон заключил контракт на поддержку танков Abrams
06.12.2022
Американское танки прибыли в Польшу. Следующим пунктом может стать Украина
27.10.2022
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках ЗРК NASAMS
05.07.2022
Латвия и Эстония намерены совместно закупить системы ПВО для «защиты от России»
27.05.2022
Засада для ленд-лиза. Что помешает поставкам оружия из США на Украину
15.11.2017
Неоткрытые острова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 13:54
  • 58105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex