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ТАСС

Балтфлот провел учения по отражению авиаудара противника в базе с участием 10 кораблей

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Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Тактические действия по отражению авиационного удара условного противника были отработаны на Балтийском флоте в главной военно-морской базе во время плановых учений с участием более десяти боевых кораблей, сообщила пресс-служба флота.

"В Балтийской военно-морской базе, дислоцированной в городе-порте Балтийске в Калининградской области, с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами постов противовоздушной обороны и морской авиации флота проведено совместное учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника по пунктам базирования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что учебные задачи по отражению авиационного удара отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков - всего более 10 надводных кораблей Балтийской ВМБ.

"В ходе планового учения средства ПВО кораблей флота были приведены в готовность к практическому применению, операторы боевых постов обнаружили и классифицировали воздушные цели, а расчеты средств ПВО условно уничтожили их при подлете на рубеж открытия огня", - отмечает пресс-служба. 

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Военные учения
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