Шойгу оценил потери ВСУ за год более чем в 215 тысяч человек

Шойгу оценил потери ВСУ за 2023 год более чем в 215 тысяч человек

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Украинская армия в 2023 году потеряла более 215 тысяч человек, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения", — сказал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что российские военные сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. При этом в украинских войсках наблюдается истощение ресурсов, а результаты на поле боя отсутствуют.

Киевский режим продолжает гнать своих солдат на убой, продолжил Шойгу, выразив уверенность, что это не изменит ситуацию, а только затянет конфликт.

"Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции", — подчеркнул министр.

Киев в 2023 году возлагал большие надежды на так называемое контрнаступление. Оно началось в начале июня с участием западной техники и обученных в странах НАТО войск. Уже три месяца спустя Владимир Путин констатировал провал украинского "контрнаступа". Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря украинское правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат.