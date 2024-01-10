Оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС России

Шойгу: оружие на новых физических принципах продолжит поступать в ВС РФ в 2024

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Оснащение российских Вооружённых сил вооружением с искусственным интеллектом и на новых физических принципах продолжится в 2024 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).

Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.