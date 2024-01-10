Названы самые востребованные в зоне СВО дроны

Самыми востребованными беспилотниками в зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины сейчас можно назвать FPV-дроны. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

По его словам, эти беспилотники сейчас необходимы как Москве, так и Киеву. Кошкин считает, что стороны будут стараться наращивать их поставки в зону боевых действий.

«FPV-дроны — это технологически более совершенные боевые дроны, которые уже появились в период СВО. О них знали и раньше, но с массовым применением их можно связать с СВО на Украине. С английского эти три аббревиатурные буквы переводятся как "вид от первого лица". На этих дронах стоят камеры под углом 190 градусов и сразу передают информацию на шлем, который находится на операторе. Эта картинка записывается, сразу передается и получается, будто оператор находится внутри этого дрона и совершает полет», — сказал он.

Дрон снимает на камеру происходящее, и оператор видит изображение через специальные очки. Это позволяет ему в ручном режиме управлять дроном, заводить беспилотник в самые труднодоступные точки и наносить серьезный урон противнику. Также этот дрон может переносить до двух килограммов взрывчатки, а средняя скорость составляет от 100 до 150 километров в час, отметил Кошкин.

«Преимущества у них высокие. Это прежде всего разведка. Вы видите местность и можете сразу же по рации передавать артиллерийским группировкам или же ракетным системам группового поражения. Преимущество бесспорное, но расход их очень высокий. Один оператор в день может использовать до 15 дронов», — заключил специалист.

Офицер украинской армии Юрий Касьянов сказал, что Киеву необходимо в три раза больше FPV-беспилотников, чем обещают власти республики. По его мнению, это позволит компенсировать нехватку боеприпасов.

В декабре президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина в 2024 году произведет миллион FPV-дронов. Комментируя заявление главы государства, министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что республика готова выполнить план.

«Уже в декабре мы производим более 50 тысяч FPV-дронов. Кроме FPV-дронов мы уже способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни километров), и более 1000 дронов с дальностью за 1000 километров», — отметил министр.