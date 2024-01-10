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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил о необходимости поддерживать боеготовность ядерной триады на самом высоком уровне

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Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс"
Работа расчета ракетных войск стратегического назначения РФ перед запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости поддерживать на самом высоком уровне боеготовности ядерную триаду для обеспечения стратегического баланса в мире.

"С учетом характера военных угроз и военно-политических рисков Верховный главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач. Одна из ключевых - поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах", - сообщил он.

Шойгу также отметил, что ВС РФ сосредоточат усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции на Украине.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
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