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ТАСС

Шойгу анонсировал повышение возможностей спутниковой группировки и эффективности разведки

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Запуск ракеты легкого класса "Союз-2.1в" с военным спутником "Космос-2558" на космодроме Плесецк
Запуск ракеты легкого класса "Союз-2.1в" с военным спутником "Космос-2558" на космодроме Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос

Министр обороны России добавил, что в планы ведомства также входит совершенствование формы и способов применения войск, актуализация положений боевых документов, уставов и наставлений

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минобороны России, согласно ближайшим планам ведомства, повысит возможности своей спутниковой группировки и эффективность разведки. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В наших ближайших планах - улучшить работу системы связи, повысить эффективность применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, а также возможности противовоздушной обороны и спутниковой группировки. Продолжим использовать полученный в ходе спецоперации опыт в боевой подготовке и учебном процессе в военных вузах и академиях, активно привлекать к работе с военнослужащими инструкторов, имеющих боевые навыки", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Шойгу добавил, что в планы ведомства также входит совершенствование формы и способов применения войск, актуализация положений боевых документов, уставов и наставлений. 

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