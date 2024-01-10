Войти
ТАСС

В Китае заявили, что не принимают ничью сторону в украинском конфликте

431
0
0
Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Министр иностранных дел КНР Ван И отметил, что Пекин выступает за разрешение кризиса путем переговоров

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китай не принимает чью-либо сторону в конфликте на Украине, неизменно выступает за разрешение кризиса путем переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая в правительственной резиденции Дяоюйтай в Пекине.

"Содействуя возобновлению мирных переговоров и восстановлению мира, мы активно готовимся не принимать чью-либо сторону [в украинском конфликте] и бороться за [урегулирование ситуации] только путем мирных переговоров", - отметил глава МИД КНР в своем заявлении по итогам 2023 года.

Ван И подчеркнул, что с начала конфликта на Украине КНР последовательно прикладывала усилия для его политического урегулирования, в том числе и на различных международных площадках, включая ООН. При этом, как заявил дипломат, китайская сторона никогда не использовала текущий кризис для извлечения выгоды. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
08.03.2023
Миссия выполнена: Париж закрывает главу "французской Африки" - Мнения ТАСС
07.03.2023
Далекий Киев и близкий Пхеньян: пойдет ли Южная Корея на поставки оружия Украине - Мнения ТАСС
28.02.2023
Боррель подвел итоги сессии Генеральной ассамблеи ООН
11.12.2019
Антироссийскую резолюцию о "милитаризации Крыма" в ООН поддержали меньше стран, чем в 2018
04.12.2019
Пентагону указано на порог
30.10.2015
Cтратегический поворот на Ближнем Востоке ("Le Monde diplomatique", Франция)
26.10.2015
Путин обвинил США в обмане после испытания морского компонента ПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 13:54
  • 58105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex