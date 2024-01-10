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ТАСС

Шойгу заявил, что группировки войск РФ методично снижают боевой потенциал ВСУ

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ ТАСС

По словам министра обороны России, за 2023 год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в ходе спецоперации, группировки войск РФ методично снижают боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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