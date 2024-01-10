Шойгу заявил, что группировки войск РФ методично снижают боевой потенциал ВСУ

По словам министра обороны России, за 2023 год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Россия сохраняет стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения в ходе спецоперации, группировки войск РФ методично снижают боевой потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц вооружения. Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения", - сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.