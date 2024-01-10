Войти
ТАСС

В Роскосмосе сообщили о прибытии первой летной "Ангары-А5" на космодром Восточный

480
0
0
Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В госкорпорации отметили, что 10 января специалисты разгрузят блоки ракеты в монтажно-испытательном корпусе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Железнодорожный эшелон с первой летной ракетой-носителем "Ангара-А5" доставлен на космодром Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня утром на станцию Ледяная из Производственного объединения "Полет" (филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос") прибыл железнодорожный эшелон с составными частями ракеты", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что в среду специалисты Космического центра "Восточный" разгрузят блоки ракеты в монтажно-испытательном корпусе.

В декабре глава госкорпорации Юрий Борисов рассказал, что стартовый комплекс "Ангары" на Восточном практически полностью готов. Первый пуск с него планируется осуществить в марте.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Плесецк
Похожие новости
29.12.2020
Вице-премьер заявил о соответствии «Ангары» требованиям Минобороны
14.02.2020
Гендиректор РКК "Энергия": разработка нового корабля стала научно-техническим вызовом
04.02.2020
Минобороны и "Роскосмос" согласовали облик РН "Ангара-А5М"
13.01.2020
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
03.09.2019
Вице-премьер заявил, что РН "Ангара" не соответствует требованиям военных
19.08.2015
РКЦ "Прогресс": летный образец ракеты "Союз-5" ожидаем к 2022 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.01 13:54
  • 58105
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.01 12:27
  • 5
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
  • 10.01 06:55
  • 9
Способен ли "Запад" на конвенциональную (или ядерную с ТЯО) войну с Россией?
  • 10.01 01:08
  • 8
Разделяй и властвуй: Англия всегда считала Россию врагом №1
  • 09.01 15:16
  • 1
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 09.01 13:17
  • 0
Военные приготовления НАТО
  • 09.01 11:35
  • 1
Российские войска получили новейшие САУ "Коалиция-СВ"
  • 09.01 05:32
  • 0
Об оценке качества и "силы" военной техники.
  • 09.01 03:47
  • 1
Французский телеканал: Применение ВС России крылатых ракет с тепловыми ловушками затрудняет работу операторов ПЗРК Stinger ВСУ
  • 09.01 03:33
  • 1
Кандидат в президенты США: Мало кто понимает, что означает война на Украине для крупного бизнеса
  • 09.01 01:24
  • 10
Об отличиях возможностей ВС РФ и ВСУ по прорыву обороны
  • 08.01 20:47
  • 0
Техническая сторона дела (СВО)
  • 08.01 20:07
  • 1
Турция приняла решение о создании авианосца
  • 08.01 19:42
  • 3
«Вступать на ней в бой абсурдно»: в зарубежном издании раскритиковали проект российской подлодки BOSS
  • 08.01 18:34
  • 1
ВСУ получили первый немецкий комплекс ПВО Skynex