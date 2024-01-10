В Роскосмосе сообщили о прибытии первой летной "Ангары-А5" на космодром Восточный

В госкорпорации отметили, что 10 января специалисты разгрузят блоки ракеты в монтажно-испытательном корпусе

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Железнодорожный эшелон с первой летной ракетой-носителем "Ангара-А5" доставлен на космодром Восточный. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня утром на станцию Ледяная из Производственного объединения "Полет" (филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос") прибыл железнодорожный эшелон с составными частями ракеты", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что в среду специалисты Космического центра "Восточный" разгрузят блоки ракеты в монтажно-испытательном корпусе.

В декабре глава госкорпорации Юрий Борисов рассказал, что стартовый комплекс "Ангары" на Восточном практически полностью готов. Первый пуск с него планируется осуществить в марте.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5".