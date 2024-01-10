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ТАСС

Шойгу анонсировал увеличение поставок наиболее востребованного вооружения

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Дмитрий Харичков/ ТАСС

Минобороны будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов, отметил министр обороны

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минобороны России нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов.

Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов, - сказал он. - В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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