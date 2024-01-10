Индонезия отказалась от закупки подержанных истребителей "Мираж-2000-5"

ЦАМТО, 9 января. ВВС Индонезии отказались от планов по приобретению истребителей "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара, а высвобожденные средства будут использованы для модернизации/ремонта парка истребителей Су-27/Су-30 и F-16.

Об этом в программе вечерних новостей на TV One заявил 2 января представитель министра обороны Дахнил Анзар Симанджунтак.

По его словам, одной из главных причин отказа от катарских "Мираж-2000-5" стало отсутствие одобрения со стороны Министерства финансов Индонезии. Правительство не смогло получить кредит в размере около 800 млн. долл. под эту сделку на финансовом рынке. В связи с отказом от этих самолетов, Д.Симанджунтак заявил, что Министерство обороны активизирует программу модернизации/ремонта парка истребителей ВВС Индонезии, таких как F-16 и Су-27/Су-30.

Второй причиной отказа от реализации проекта стала позиция законодателей, по мнению которых закупка подержанных истребителей нарушает положения пункта 5 статьи 43 Закона №16 от 2012 года "Об оборонной промышленности". Представитель министра обороны пояснил, что данный закон требует при закупке военного оборудования торговую прибыль за счет компенсационных пакетов и ряд других требований, которые при закупке бывшего в употреблении вооружения соблюсти практически невозможно.

Также в той же передаче на телеканале TV One бывший командующий ВС генерал Андика Перкаса заявил, что план по закупке "Мираж-2000-5" нецелесообразен, так как возникнут сложности с их техническим обслуживанием. Самолеты данного типа больше не производятся и очевидно, что сложности с получением запчастей для них неизбежны, а, следовательно, и непредвиденные финансовые затраты.

Справочно:

В связи с появившейся в СМИ противоречивой информацией о закупке для ВВС Индонезии истребителей "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара, индонезийское Министерство обороны 15 июня 2023 года опубликовало официальный пресс-релиз, в котором раскрыло некоторые данные о причинах и ходе данной программы.

Как тогда было заявлено, закупка реализуется в соответствии с договором купли-продажи TRAK/181/PLN/I/2023/AU от 31 января 2023 года на сумму 733 млн. евро, заключенного с чешской компанией Excalibur International a.s. (выступала посредником при продаже). При этом для финансирования сделки Индонезия планировала использовать иностранные кредиты.

Предполагалось, что самолеты будут поставлены в течение 24 месяцев после вступления контракта в силу и размещены на базе авиабазе "Супадио" в Понтианаке на западном побережье острова Калимантан, где базируется 1-я авиационная эскадрилья (сейчас оснащена УБС "Хок" Mk.100/200).

Планировалось приобрести 12 самолетов "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара (9 одноместных "Мираж-2000-5EDA" и 3 двухместных "Мираж-2000-5DDA), 14 двигателей, вооружение и запчасти. Кроме того, было предусмотрено оказание услуг поддержки (на срок 3 года) и обучение пилотов и технических специалистов.

Причиной закупки была названа обеспокоенность Министерства обороны Индонезии снижением уровня боеготовности ВВС страны в связи с тем, что срок службы ряда состоящих на вооружении боевых самолетов истекает (например, F-5E/F "Тайгер-2").

Для повышения боеспособности ВВС Индонезии в Министерстве обороны имеются планы модернизации и капитального ремонта самолетов Су-27/30, "Хок" Mk.100/200 и F-16, которые внесены в соответствующие перечни Агентства планирования национального развития. Тем не менее, по оценке министерства, этих мер недостаточно. В период 2020-2024 гг. Минобороны также спланировало закупку новых самолетов "Рафаль" и F-15EX "Супер Игл". При этом, согласно подписанному в начале 2022 года контракту, поставка первых трех истребителей "Рафаль" будет выполнена только в январе 2026 года, а контракт на поставку F-15 в рамках программы "Иностранные военные продажи" все еще находится на стадии обсуждения "письма с предложением и принятием предложения".

Таким образом, с учетом изложенных фактов, для недопущения снижения боеспособности ВВС было принято решение о закупке самолетов "Мираж-2000-5" из состава ВВС Катара, которые могли быть оперативно приняты на вооружение.

Ряд индонезийских законодателей и аналитиков назвали тогда эту сделку дорогостоящей и рискованной. Так, член парламентской комиссии по делам обороны Сукамта заявил о том, что подержанные самолеты будут слишком дорогими в обслуживании, а поставки запасных частей могут быть затруднены.

По мнению местных экспертов, покупка бывших в эксплуатации самолетов являлась последней попыткой действующего правительства достичь амбициозной цели создания "Минимально необходимых сил" (MEF) к 2024 году. На данный момент планы реализованы лишь на 65%, а ВВС находятся на самом низком уровне обеспечения/укомплектованности среди трех видов индонезийских вооруженных сил. Так, власти планировали к 2024 году иметь в боевом составе ВВС 10 истребительных эскадрилий.