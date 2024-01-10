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ТАСС

В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ в 5-10 раз

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155-мм/52 самоходная гаубица BAE Systems Bofors Archer шведской армии
155-мм/52 самоходная гаубица BAE Systems Bofors Archer шведской армии.
Источник изображения: FMV

В частности, цена снарядов для артиллерийской установки Archer, которую Стокгольм предоставил Киеву, поднялась по сравнению с 2021 годом в восемь раз

СТОКГОЛЬМ, 9 января. /ТАСС/. Цена на необходимые для Украины боеприпасы поднялась в 5-10 раз по сравнению с весной 2022 года. Об этом заявил начальник штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон.

"Это достаточно драматично. Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идет о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в 5-10 раз, если сравнить с тем, что было до начала войны", - рассказал он в интервью Sveriges Radio.

Дефицит боеприпасов возник в результате массивного вооружения Европы и военных поставок Украине. Так, цена снарядов для артиллерийской установки Archer, которую Швеция предоставила Вооруженным силам Украины, поднялась по сравнению с 2021 годом в восемь раз. "Идет массивное вооружение, о нем думаем не только мы, но и большая часть Европы. Вместе с потребностями Украины это создает колоссальный спрос и конкуренцию за место в очереди", - продолжил Клаэссон.

Первыми в очереди как правило оказываются те, кто размещают крупные заказы на длительную перспективу. Чем больше таких заказчиков, тем большие средства могут быть инвестированы в военно-промышленный комплекс, отмечает Sveriges Radio.

"Это очень неожиданное развитие со столь большим спросом, который сейчас возник. Но хочу отметить, что именно долгосрочность и предсказуемость позволяет предприятиям приобретать дополнительные складские помещения, запчасти и так далее. Это обеспечивает лучшую предсказуемость и более низкие цены", - прокомментировал генеральный секретарь отраслевой организации военных предприятий SOFF Роберт Лиммегорд. 

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Страны
Украина
Швеция
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