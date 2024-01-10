Украинские ресурсы сообщают о применении Россией в ходе ночных ударов новой версии дронов-камикадзе «Герань-2»

Источник изображения: topwar.ru

Российские войска начали применять в ходе ночных ударов по объектам Украины новую версию дрона-камикадзе "Герань-2" с реактивным двигателем. Кадры с обломками нового беспилотника опубликовали украинские ресурсы.

Новые российские дроны-камикадзе добрались до Украины, киевские ресурсы сообщают об обнаружении обломков только одного беспилотника. Причем на кадрах видно, что действительно новая модификация, имеющая реактивное сопло. Также, судя по номеру MJ0, это пока иранская версия, но не долго ждать появления и чисто российских беспилотников. По-видимому, сейчас их производство разворачивается в особой экономической зоне Алабуга, где строится завод.

О появлении реактивной версии барражирующего боеприпаса Shahed в Иране сообщили в ноябре прошлого года, тогда же прошла и презентация нового беспилотника. В отличие от базовой версии Shahed-136 новый Shahed-238 получил реактивный двигатель. При этом ТТХ беспилотника не раскрывается, но можно предположить, что оно не сильно отличается от базовой версии, исключая скорость, которая стала значительно выше.

Источник изображения: topwar.ru

Иранцы представили Shahed-238 в трех модификациях. Стандартная модель оснащена автономной системой наведения, базирующейся на ИНС и GPS. Второй вариант захватывает цель в инфракрасном и оптическом диапазонах. Третья версия снаряжена радиолокационной системой наведения.