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ТАСС

КНР запустила зонд "Эйнштейн" для наблюдения за масштабными процессами в космосе

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РН "Чанчжэн-2С"
Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-2С".
Источник изображения: © EPA/GU MIN

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники сообщила, что старт ракеты CZ-2C с космодрома Сичан стал 506-м по счету для носителей серии "Чанчжэн"

ПЕКИН, 9 января. /ТАСС/. Китай осуществил успешный запуск космического зонда "Эйнштейн" для наблюдения с орбиты за рентгеновским излучением, которое вызывает масштабные изменения во Вселенной (столкновения нейтронных звезд, разрыв небесных тел крупными черными дырами, выброс высокоэнергетических частиц). Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на странице корпорации в социальной сети WeChat, старт ракеты CZ-2C ("Чанчжэн-2-си") с космодрома Сичан на юго-западе страны был осуществлен в 15:03 по местному времени (10:03 мск) и стал 506-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".

Проект реализуется Академией наук Китая при сотрудничестве с Европейским космическим агентством и Институтом внеземной физики Общества Макса Планка (Германия). Зонд оснащен новейшим оборудованием - двумя рентгеновскими телескопами, один из которых имеет широкий обзор, а другой отличается высокой чувствительностью. Аппарат также будет передавать сигналы для активизации других оптических приборов на Земле и в околоземном пространстве. Предполагается, что эта технология позволит ученым получить более полное представление о важных процессах, которые происходят в космосе.

CZ-2C - жидкотопливная двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 3,35 м. Она достигает 42 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 2,85 т полезного груза (1 тонну на геостационарную переходную орбиту).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. Китайские специалисты реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2023 году Китай осуществил 67 запусков. 

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Германия
Китай
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CASC
ESA (ЕКА)
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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