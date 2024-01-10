В Эстонии заявили о планах направлять Украине 0,25% ВВП на военные нужды

По словам премьер-министра Каи Каллас, соответствующая мера будет действовать в течение четырех лет

ВИЛЬНЮС, 9 января. /ТАСС/. Эстония будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП республики в следующие четыре года. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

"Эстония выделит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет", - отметила она в ходе пресс-конференции после заседания Совета по государственной обороне. По словам Каллас, с 2022 года республика предоставила Киеву военную помощь на сумму почти в €500 млн. Премьер добавила, что в будущем Эстония планирует ежегодно выделять по €14 млн на восстановление Украины.

В декабре 2023 года на саммите Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны. Конгресс США также по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд.