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Военное обозрение

Очередная партия танков M1A1FEP Abrams и бронемашин M1240A1 M-ATV поставлена для Войска Польского

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Корабль с партией из 29 танков M1A1FEP Abrams и 79 бронемашин противоминной защиты M1240A1 M-ATV зашел в порт Свиноуйсьце. Последние были закуплены по процедуре EDA (Extended Arms Purchases).

Вместе с танками был доставлен запас расходных материалов. Польша подписала контракт на поставку 116 танков Abrams M1A1FEP и 266 танков Abrams в версии M1A2SEPv3.

Что касается машин M-ATV, то на данный момент на вооружении спецназа используется 45 машин этого типа. При текущей поставке 79-ти дополнительных машин их число увеличится до 124. Однако из заявления Агентства по вооружению следует, что на этот раз M-ATV поступят в Сухопутные войска.

Вышеуказанные поставки являются результатом соглашения от 8 декабря 2021 года, заключенного между правительством Республики Польша и администрацией США, согласно которому американская сторона поставит Польше в общей сложности 300 машин M-ATV, составляющих так называемый избыток арсенала США. Поставленные в ВС Польши бронемашины затем будут обслуживаться и адаптироваться к требованиям ВС Польши.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
M-ATV
M1 Abrams
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