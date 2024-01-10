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ТАСС

Эксперт: ВС России одним ударом уничтожают предприятия украинского ВПК

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Разрушения в Одесском морском порту
Разрушения в Одесском морском порту.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Ukrainian Infrastructure Ministry

Отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл при этом подчеркнул, что у ВСУ отсутствуют возможности для того, чтобы создать угрозу для российского ВПК

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ способны одним ударом уничтожать объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. С такой оценкой выступил отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл в эфире телеканала Sky News.

"Украина обладает молодой промышленной базой, которая очень уязвима для российских ракетных атак: [Киеву] требуются месяцы для создания производственных мощностей, которые Россия уничтожает одним ударом", - сказал он. Белл подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) отсутствуют возможности для того, чтобы создать угрозу для российского ВПК. По его словам, без значительной военной помощи со стороны Запада Украина будет "подавлена" Россией в связи ее большими возможностями к перевооружению.

ВСУ с 4 июня предпринимали безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

В декабре 2023 года на саммите Евросоюза лидерам сообщества так и не удалось решить вопрос о выделении Украине €50 млрд в соответствии с четырехлетней программой поддержки страны, а Конгресс США по-прежнему не готов одобрить пакет помощи Киеву на $61 млрд. 

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