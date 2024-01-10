Официальный представитель Пентагона опроверг планы США по выводу американских войск из Ирака

Источник изображения: topwar.ru

Американский военный контингент, находящийся в Ираке, выводиться не будет, таких планов у администрации Байдена нет. С таким заявлением выступил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на очередном брифинге.

Министерство обороны США не планирует выводить из Ирака размещенные там войска, которые якобы продолжают бороться с боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*. На сегодняшний день на территории страны находится примерно 2,5 тысячи американских военных.

Сейчас я не знаю о каких-либо планах. Мы по-прежнему сосредоточены на полном разгроме ИГ*

- заявил Райдер.

Вопрос журналистов о возможном выходе американцев из Ирака возник не на пустом месте, несколько дней назад премьер-министр страны Мухаммед Шиа ас-Судани объявил о создании комитета для закрытия миссии международной коалиции во главе с США. Багдад выступает против присутствия американских войск в стране. Все дело в том, что коалиция, возглавляемая США, нанесла удар по штабу народного ополчения, где погиб один из командиров шиитского движения.

Между тем, в Пентагоне продолжают утверждать, что никаких обращений властей Ирака о выводе войск США с территории страны не было, и вообще, американцы находятся там на "законных основаниях", поскольку их "пригласили".