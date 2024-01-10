Сверхзвуковая крылатая ракета DF-100 НОАК.

Сверхзвуковые крылатые ракеты DF-100 Народной освободительной армии Китая (НОАК) имеют два обозначения: «Восточный ветер» или «Длинный меч». Первое принято в подразделениях ракетных войск НОАК, второе – в ВВС НОАК. Данное обстоятельство указывает на то, что данные крылатые ракеты (КР) стоят на вооружении подразделений указанных видов ВС Китая.

ПГРК «Восточный ветер-100» на параде, посвященном 70-ти летию создания КНР в 2019 году

Конструкция крылатой ракеты DF-100

Согласно имеющейся информации, длина КР «Восточный ветер-100» достигает 9 м, диаметр корпуса 0,7 м, а полная взлетная масса 4000 кг. В настоящее время, запуск таких КР возможен только с подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК), созданных на базе пятиосных шасси. Для применения рассматриваемой КР с борта перспективных эсминцев УРО проекта 055А китайские специалисты разрабатывают новую вертикальную пусковую установку (ПУ) высотой 10 м.

Конструктивные элементы КР DF-100

Анализ фотоматериалов позволяет выделить следующие конструктивные элементы КР (перечисление слева направо): стартовый твердотопливный ускоритель, прямоточный воздушно-реактивный двигатель, твердотопливный двигатель гиперзвукового боевого блока (оснащен 4 маневровыми соплами) и сам боевой блок с установленным навигационным оборудованием и боевой частью (БЧ).

В отношении твердотопливных двигателей известно, что их изготовление возложено на завод №7416, входящий в состав 4-ого НИИ Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (КАНТК), тогда как жидкотопливный прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) изготавливают в 101НИО 6-ого НИИ КАНТК. Выбор в пользу жидкотопливного ПВРД обусловлен тем, что топливо содержащееся в баках ракеты отчасти выполняет функцию охладителя и предотвращает перегрев бортовых систем ракеты на большей части траектории.

Впуская часть ПВРД КР «Восточный ветер-100»

По данным китайских источников, значительная часть корпуса ракеты изготовлена с использованием армированного углеволокна (с добавлением керамики и карбида кремния), что в сравнении с применением титановых сплавов позволило снизить массу изделия на 30% и уменьшить ее стоимость на 50%. Кроме того, корпус ракеты покрывают специальным составом, поглощающим излучение РЛС, работающих в миллиметровом диапазоне.

Обозреватели китайских специализированных военно-технических изданий указывают, что стоимость рассматриваемой КР в 5 раз ниже, чем у БРСД «Восточный ветер-17» для морской версии которой разрабатывают ВПУ высотой 12 м. Сравнение двух боеприпасов обусловлено сопоставмой дальностью стрельбы.

В отношении боевой части КР «Восточный ветер-100» известно, что конструкторами разработано две основные модели по массе – 350 и 500 кг, тогда как в зависимости от характера цели БЧ может быть осколочно-фугасной, проникающего действия, кассетной, электромагнитного импульса, ядерной.

Применение крылатой ракеты DF-100

Наведение КР на цель обеспечивает комплексная система, состоящая из инерциального модуля, системы электронных типа TERCOM и многоканального приемника глобальной системы позиционирования Beidou, обеспечивающего одновременное получение данных от 4-х космических аппаратов. Кроме того, благодаря, двухканальной системе шифрованной космической связи, блок наведения может получать данные о цели («образ цели») от самолета ДРДиН типа «Кунцзин-500».

После старта твердотопливный ускоритель выводит ракету на минимальную высоту – 20 тыс. м со скоростью не менее 4 МАХов и тем самым обеспечивает ракете среднее траекторное ускорение. После получения данных навигационная система инициирует срабатывание жидкотопливного ПВРД, который позволяет ракете совершать маневры в ближнем космосе – на высотах от 30 до 40 км, что позволяет уходить из зоны поражения большинства существующих систем ПРО вероятного противника. Благодаря применению жидкого топлива системы электрических клапанов китайским конструкторам удалось добиться дальности пуска от 1500 км. Вероятно, максимальная дальность пуска составляет 2200 км.

На крайнем участке полета, ракета включает тепловизионную систему обнаружения цели, для сверки реального образа, с информацией, записанной перед стартом. После этого, баллистический компьютер вычисляет оптимальную траекторию и отдает команду на пикирование с максимальной скоростью до 7,5 МАХов. Следует отметить, что крылатые ракеты DF-100 могут действовать в составе группы и первая ракета может выполнять снижение на цель по траектории типа «воронка» с тем, чтобы максимально перегрузить вычислительные системы РЛС ПВО кораблей или наземных сил, а также, чтобы подразделения ПВО противника максимально обнаружили свои возможности по отражению ракетного удара.

В качестве топлива в ПВРД сверхзвуковой КР «Длинный меч-100» используется жидкое реактивное топливо JP-10, разработку которого и наладку производства которого к 2017 г. успешно выполнили сотрудники Института химии Университета г. Тяньцзинь и НИИ химической промышленности «Лимин» (LimingResearch & DesignInstituteof ChemicalIndustry CO, пров. Хэнань, г. Лоян).

По материалам китайских специализированных военно-технических изданий.