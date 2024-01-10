NYT: планирующие бомбы поражают украинские войска даже в бункерах

По информации газеты The New York Times, серьезный эффект на украинские войска также оказывает использование Россией беспилотников, из-за которых осуществление снабжения на передовой "стало более рискованным"

НЬЮ-ЙОРК. 9 января. /ТАСС/. Российские планирующие бомбы успешно поражают позиции украинских войск в том числе и подземные бункеры, сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на опрошенных украинских нацгвардейцев.

По словам издания, с марта 2023 года украинские войска "страдают от разрушительной силы планирующих бомб", причем эффект от них ощущают даже те, украинские войска, которые уже привыкли к артобстрелам. "Они отправляют их попарно, по восемь в час, - приводит издание слова украинского нацгвардейца с позывным Кит. - Кажется, что на тебя летит самолет <...> как будто открываются врата ада".

Помимо этого серьезный эффект на украинские войска оказывает использование РФ беспилотников, из-за которых осуществление снабжения на передовой "стало более рискованным", из-за действия дронов украинские войска перестали использовать технику для перемещения к своим позициям. "Передвигаться на автомобиле крайне опасно <...> передвигаться можно только пешком". - заявил изданию украинский нацгвардеец с позывным Варвар, который добавил, что украинские войска спешиваются за 6 миль (около 10 км) до своих позиций.

В декабре 2023 года секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют средств для противодействия планирующим бомбам, которые использует Россия.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.