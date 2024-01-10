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ЦАМТО

МНО Литвы закупит РЛС артиллерийской разведки GM200 MM/C

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Источник изображения: Фото: kam.lt

ЦАМТО, 9 января. МНО Литвы и Минобороны Нидерландов подписали договор о сотрудничестве в рамках приобретения РЛС GM200 MM/C (Ground Master 200 Multi-Mission Compact) голландской компании Thales Nederland.

Проект стоимостью 126,7 млн. евро также включает пакет логистической поддержки (техническая документация, обучение операторов и обслуживающего персонала, начальный пакет запчастей, комплект инструмента и испытательное оборудование). Первые из заказанных РЛС планируется получить в 2026 году.

Как заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, закупаемые МНО Литвы РЛС артиллерийской разведки значительно расширят возможности артиллерии ВС страны. Система предназначена для обнаружения ведущей огонь с закрытых огневых позиций артиллерии противника по траектории полета снаряда и позволяет быстро поразить источник огня.

Соглашение между министерствами обороны является продолжением процесса укрепления оборонного сотрудничества двух стран. Оно также "открывает двери" для сотрудничества в сфере обслуживания РЛС. В перспективе рассматривается участие в данных проектах предприятий литовской оборонной промышленности.

Как заявлено, РЛС GM200 MM/C разработана с применением передовых решений, обеспечивающих гибкость эксплуатации и обслуживания.

Как сообщал ЦАМТО, GM200 MM/C является частью семейства трехкоординатных многофункциональных РЛС наблюдения за воздушной обстановкой семейства Ground Master 200 S-диапазона (E/F-диапазона по классификации НАТО, 2-4 ГГц).

GM200 предназначена для обнаружения на дальностях до 350 км, сопровождения и классификации в автоматическом режиме воздушных целей, включая крылатые ракеты, БЛА и вертолеты в режиме висения, а также обнаружения огневых позиций артиллерии противника (на дальностях до 50 км).

Ground Master 200 Multi Mission "компакт" (GM200 MM/C), в основном, предназначена для контрбатарейной борьбы. Время развертывания составляет не более 5 мин. РЛС обеспечивает обнаружение и сопровождение реактивных, артиллерийских и минометных боеприпасов, расчет прогнозируемой точки попадания и местоположения огневой позиции, а также классификацию БЛА.

Станция оснащена механически вращающейся антенной с активной фазированной решеткой с электронным сканированием с приемопередатчиками на основе нитрида галлия, что обеспечивает "сверхбыстрое" электронное управление лучом.

РЛС GM200 MM/C на сегодняшний день закуплены ВС Нидерландов и Норвегии.

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