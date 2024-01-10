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ТАСС

Reuters: представители Белого дома обсудили помощь Украине с компаниями ВПК США

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

По данным агентства, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о необходимости "помочь украинцам преодолеть технологические трудности, мешающие, по их оценкам, добиться прогресса" на поле боя

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Члены Совета национальной безопасности Белого дома обсудили перспективы оказания помощи Украине с представителями компаний военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, встреча, прошедшая 8 января в Белом доме, была направлена на "подкрепление интереса администрации [президента США Джо] Байдена к обеспечению доступа Украины к передовому американскому оборудованию". В мероприятии приняли участие в том числе помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Джонатан Файнер, а также представители компаний Fortem Aerospace, Palantir Technologies, Anduril Industries и Skydio, специализирующейся на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как информирует агентство, Салливан заявил о необходимости "помочь украинцам преодолеть технологические трудности, мешающие, по их оценкам, добиться прогресса" на поле боя. "Основное внимание было уделено ряду систем, в том числе БПЛА, усилиям по противодействию БПЛА, а также вызовам, связанным с разминированием", - отметил один из источников. По данным Reuters, представители Белого дома дали понять, что инициативы по наращиванию помощи Украине не будут реализованы в случае, если Конгресс США не одобрит запрос администрации на выделение дополнительного финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре прошлого года в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате выступала в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон несколько раз предупреждал о намерении увязать предоставление дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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