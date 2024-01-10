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ТАСС

Снимок с лунного модуля Peregrine указывает на проблемы с двигателем

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Лунный модуль Peregrine
Лунный модуль Peregrine.
Источник изображения: wikimedia.org

Как отметили в компании, повреждение изоляции, которое можно увидеть на фотографии, подтверждает предположение о том, что у аппарата возникли проблемы с силовой установкой

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Лунный посадочный модуль Peregrine прислал первую после запуска в понедельник фотографию, которая подтверждает, что у аппарата возникли технические неполадки, связанные c силовой установкой.

"Мы получили первое изображение с Peregrine из космоса, - говорится в опубликованном в понедельник заявлении компании Astrobotic. - Использованная для снимка камера установлена на верхней площадке и показывает многослойную изоляцию на переднем плане".

Как отметили в компании, повреждение изоляции, которое можно увидеть на снимке, подтверждает предположение о том, что у Peregrine возникли проблемы с силовой установкой.

Ранее компания сообщала, через несколько часов после отделения от ракеты-носителя Vulcan модуль столкнулся с неисправностью, которая "не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце". Компания выразила опасение, что из-за "аномальной работы двигательной установки" под угрозой может оказаться "возможность космического корабля совершить мягкую посадку на Луну".

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила ракету Vulcan, которая должна доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic для будущих миссий НАСА, в том числе для доставки коммерческих грузов. 

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США
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ULA
Проекты
Vulcan РН
Луна
Робот
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