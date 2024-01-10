В Польше скрывали данные о предполагаемых подрывателях "Северных потоков" (The Wall Street Journal, США)

WSJ: в Польше скрывали данные о подозреваемых во взрывах на "Северных потоках"

Польские чиновники скрывали доказательства о передвижении по стране подозреваемых во взрывах на "Северных потоках", пишет WSJ. По словам автора, европейским следователям просто не отвечали на запросы, а если отвечали, то искажали факты о взрывах на газопроводах.

Следователи надеются, что новое правительство в Варшаве прольет свет на детали подрыва газопроводов, поскольку предыдущая администрация не хотела раскрывать потенциально важные улики.

Берлин — Польские чиновники противились сотрудничеству с международной командой следователей, занимающихся выяснением обстоятельств диверсии на газопроводах "Северный поток", и отказывались раскрывать потенциально важные сведения, о чем сообщили европейские следователи, работающие над этим делом.

По их словам, польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по территории Польши. Следствие надеется, что новое правительство в Варшаве, которое приступило к работе в декабре, прольет свет на некоторые обстоятельства диверсии на газопроводах.

Европейские следователи уже давно склоняются к версии о том, что атаку совершили с территории Украины через Польшу. Но, по их словам, из-за нежелания Варшавы сотрудничать в полной мере было сложно установить, была ли диверсия совершена с ведома прежнего польского правительства или без него.

Некоторые высокопоставленные европейские чиновники утверждают, что они рассматривают возможность обратиться в офис нового премьер-министра Польши Дональда Туска за помощью в расследовании крупнейшего акта саботажа на европейском континенте со времен Второй мировой войны.

Ветки трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", пролегающие по дну Балтийского моря и соединяющие Россию и Германию, были взорваны в сентябре 2022 года. Это усилило давление на Германию и другие европейские страны, вынудив их ускорить процесс отказа от поставок российского топлива.

Любые подозрения в том, что Польша, являющаяся членом НАТО, возможно, скрывала информацию об атаке на своего союзника, может подорвать доверие к альянсу, которому предстоит одно из самых серьезных испытаний с момента его создания. Если же рассматривать ситуацию с точки зрения Москвы, то любые действия Польши, указывающие на ее причастность к диверсии, могут быть расценены как акт агрессии со стороны альянса НАТО.

Следователи не предоставили доказательств причастности польского правительства к взрывам на трубопроводах, и они утверждают, что, даже если какие-то польские чиновники и были в этом замешаны, это вполне могло происходить без ведома политического руководства Польши. Тем не менее, по словам следователей, попытки польских чиновников препятствовать расследованию вызывают у них все больше подозрений относительно роли и мотивов Варшавы.

Большинство чиновников западных служб безопасности полагают, что диверсию осуществила группа украинцев, которые могли действовать как с одобрения Киева, так и без него. Украинское правительство решительно опровергает свою причастность. Россия заявляет, что ответственность за диверсию несут Соединенные Штаты, хотя Вашингтон это отрицает.

Спустя несколько дней после вступления в должность Туск уволил глав всех спецслужб, в том числе тех, кто участвовал в расследовании взрывов на "Северных потоках". Европейские чиновники надеются, что он все же оставит некоторых руководителей полиции, которые ранее, возможно, находились под политическим давлением и в силу этого обстоятельства отказывались сотрудничать, а теперь вполне могут пойти навстречу следствию.

Польские прокуроры, курирующие внутреннее расследование, сообщили, что они взаимодействуют с другими странами, однако они пока не нашли никаких доказательств причастности Польши. Пограничная охрана и служба внутренней безопасности от комментариев отказались.

Расследование, проведенное Германией, Данией и Швецией, на данный момент показало, что за взрывами на газопроводах стояла группа из шести человек, среди которых были водолазы-глубоководники. До нужного места они добрались на прогулочной яхте "Андромеда", которая, по мнению следователей, во время своего путешествия сделала остановки во всех этих трех странах, а также в Польше. На яхте, арендованной в Германии через польскую компанию, были обнаружены следы октагона — того самого взрывчатого вещества, которое было найдено в местах подводных взрывов.

Заложив взрывчатку на нитках газопровода, команда прибыла в польский порт Колобжег, где она провела целый день, о чем рассказали следователи, которые отследили перемещения судна, проанализировав данные с его навигационной системы, мобильных телефонов экипажа, спутниковые снимки и показания свидетелей.

Один сотрудник порта, которому пятеро мужчин и одна женщина, говорившие на смеси украинского и русского, показались подозрительными, уведомил полицию. 19 сентября польская пограничная служба проверила документы членов группы, предъявивших европейские паспорта, и разрешила им продолжить путешествие, после чего они снова отправились на север, чтобы заложить оставшиеся мины.

Польские власти передали эту информацию европейским следователям только в марте 2023 года — и они сделали это только после того, как с ними связались их немецкие коллеги. Берлин узнал, что яхта находилась в Польше, от представителей голландской военной разведки, которая получила эту информацию от некоего украинского источника.

По словам следователей, ряд польских агентств отказались передать европейскому следствию кадры с участием подозреваемых, снятые камерами видеонаблюдения в тот момент, когда яхта стояла в польском порту. Следователи установили, что и сама яхта, и члены ее экипажа находились в поле зрения камер наблюдения на протяжении всего своего пребывания в порту.

По словам европейских чиновников, в то время как прокуратура и пограничная служба (два польских ведомства, расследующих это дело) демонстрировали готовность сотрудничать, чиновники из других ведомств, включая агентство внутренней безопасности ABW, не отвечали на запросы, искажали информацию или предоставляли противоречивые данные.

В одном случае польская прокуратура сообщила своим европейским коллегам, что на "Андромеде" не было обнаружено следов взрывчатых веществ, хотя судебно-медицинское расследование не проводилось. Между тем польская служба внутренней безопасности сообщила европейским следователям, что пограничники, проверявшие экипаж, не поднимались на борт судна, что тоже противоречит утверждению прокуратуры.

Польская прокуратура сначала сообщила, что "Андромеда" прибыла в порт Колобжег около 16:00 19 сентября и отчалила спустя примерно 12 часов. Однако позже следователи установили, что лодка на самом деле пришвартовалась в 9 часов утра после ночного путешествия из Дании.

По словам европейских чиновников, немецким следователям пришлось ждать по меньшей мере два месяца, прежде чем они сумели встретиться со своими польскими коллегами в середине мая прошлого года. По итогам той встречи у них сложилось впечатление, что некоторые польские коллеги не хотели или не могли сотрудничать.

Между тем польская и немецкая полиция тесно взаимодействуют. Их офицеры даже имеют право осуществлять свою деятельность на территории стран друг друга.

В сентябре высокопоставленный польский чиновник Станислав Зарин (Stanislaw Zaryn), который тогда курировал работу польских служб безопасности, опроверг данные о том, что диверсию на "Северных потоках" осуществил экипаж "Андромеды", заявив, что те люди не имели военной подготовки и были просто туристами, "искавшими развлечений".

Примерно в то же время служба внутренней безопасности Польши распространила среди европейских следователей информацию о том, что "Андромеда" была связана с российскими шпионскими структурами, которые, по утверждениям ее представителей, и стояли за диверсией. Однако многие следователи сочли это дезинформацией.

В своем недавнем интервью Зарин, который ушел со своей должности после выборов, сказал, что, с его точки зрения, Польша вряд ли могла иметь отношение к диверсии и что, вероятно, это все же было делом рук России.