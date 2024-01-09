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Интерфакс-АВН

В ЕС высказались за возобновление СВПД по иранскому атому

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Завод по обогащению урана в Натанзе, Иран
Завод по обогащению урана в Натанзе, Иран.
Источник изображения: © AP Photo, Atomic Energy Organization of Iran via AP

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Наращивание Ираном запасов обогащенного урана вызывает в ЕС большую обеспокоенность, и в Брюсселе считают необходимым вернуться к иранской ядерной сделке, заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

"Ввиду такого развития событий необходимо возродить международное соглашение по иранской ядерной программе, и высокий представитель (Боррель - ИФ), Европейский союз, страны-участницы этого соглашения концентрируют свои усилия по этому вопросу", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, МАГАТЭ в этом также принадлежит важная роль, заключающаяся в проверке действий Тегерана по ядерной программе. "ЕС настаивает на полном сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ, и лучший способ этому содействовать - возобновить соглашение по иранскому атому, чтобы держать ситуацию под контролем", - заявил Стано.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) заключили в 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран. Соглашение предусматривало снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по ограничению ядерной программы.

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